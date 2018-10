Нагайна – не змея, а женщина. Что Джоан Роулинг скрывала двадцать лет

Фанатов фэнтезийной саги Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере сложно чем-либо удивить. За более чем двадцать лет, прошедших с момента выхода первой книги этой серии, появилось не только семь томов и восемь фильмов. История дополнилась откровениями писательницы в многочисленных интервью, статьями на сайте PotterMore («еще больше Поттера»). Да и в собственном твиттере Роулинг часто делилась соображениями о созданном ею мире.

Правда, толпы поклонников – а их действительно миллионы по всему миру – все равно оставались неудовлетворенными. Они жадно проглотили « Проклятое дитя », пьесу о детях главных героев, которую сама Роулинг назвала «восьмой книгой», сделав ее бестселлером. Они обеспечили неплохие сборы ($814 млн) фильму «Фантастические твари и где они обитают», сценарий к которому писательница написала на основе учебника Гарри Поттера и его друзей. Роулинг не раз заявляла, что «Твари» - это не приквел к собственно «поттериане», но в реальности оказалось, что между этими сериями больше связи, чем, например, между «поттерианой» и «Проклятым дитя».

Первая часть «Фантастических тварей» вышла в ноябре 2016 года и подарила поттеровскому фандому понятие «обскуры» - сгустка темной энергии, который образуется в результате того, что, что ребенок-волшебник подавляет собственную магию. В фильме носителем «обскура» был подросток Криденс Бэрбоун (актер Эзра Миллер); в результате его действий волшебникам пришлось проводить масштабное восстановление Нью-Йорка.

Любопытные фанаты быстро связали обскуру и Ариану – погибшую в юном возрасте сестру Альбуса Дамблдора; впрочем, подтверждения от автора мира не последовало, так что это пока что лишь одна из теорий. Возможно, обскуром мог стать и Гарри Поттер – если бы его приемная семья боролась с магией чуть сильнее.

Но, по большому счету, первые «Твари» действительно оказались слабо связаны с основной франшизой. Конечно, в фильме действовали персонажи, которых упоминали в «поттериане» - зоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), Грин-де-Вальд (Джонни Депп) и Дамблдор (Джуд Лоу). Но основная история в этой картине даже не началась.

Вторая часть новой серии обещает в этом смысле быть поинтереснее. Она называется «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», в ней темный волшебник, развязавший Вторую мировую войну, присутствует уже в своем привычном облике (Депп) и в большом количестве; расширена роль и Дамблдора.

Но уже на стадии выхода трейлеров к «Преступлениям» появились несколько новых для созданного Роулинг мира вещей. В этом, конечно, нет ничего необычного – мир и раньше расширялся с выходом очередного тома, в нем внезапно появлялись, например, домовые эльфы, маховики времени или крестражи.

Так, в роликах к «Преступлениям Грин-де-Вальда» показали трансгрессию прямо в Хогвартс – что вроде бы (во всяком случае по книге) считалось невозможным. Зрители обратили внимание на это несоответствие канону, но авторы пообещали, что в фильме все будет объяснено.

Второй момент может иметь более масштабные последствия для «поттерианы». Дело в том, что финальном трейлере показали нового персонажа – девушку, которая развлекала толпу, превращаясь в змею. Но это полбеды. Беда в том, что в ролике прозвучало имя этой героини – Нагайна; именно так звали змею-фамильяра Лорда Волан-де-Морта, которую он превратил в один из крестражей. Фанаты потребовали объяснений, и Роулинг с неожиданной готовностью их предоставила.