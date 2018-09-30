Дмитрий Нагиев: «Бабло» и «баба» тянут нашу страну на дно

Главную роль сыграл Дмитрий Нагиев. Актёр рассказал о работе над ролью на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, где с ан­шлагом прошла премьера.

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Представляя фильм, режиссёр сказал, что не знал, брать ли Нагиева на роль Калоева. На что вы ответили: «Сарик, сучок, это я сомневался». В чём же были сомнения?

Дмитрий Нагиев: У меня сомнения строились ровно в такой последовательности: хватит ли у них денег? (Улыбается.) Я совсем недавно снялся у Сарика в гриме толстого человека в фильме «Мужчина с гарантией». И вдруг он присылает вещь, которая разрывает уже на уровне прочтения сценария. Первый вопрос, который я задал Сарику: «Ты уверен, что это я?» Потому что амплуа приклеивается. Дальше мы стали разговаривать, и сомнения у меня развеялись гораздо быстрее. Он точно знал, что будет снимать в данную минуту времени. Меня это поразило, потому что обычно он дремлет на площадке и снимает ассистент по питанию. (Улыбается.)

Кстати, я хочу поблагодарить коллег - они очень бережно относились ко мне, к моему герою, каждый пытался поддержать. В частности, мой друг Самвел Мужикян, который сыграл старшего брата Калоева. Каждый актёр пытался не только тянуть одеяло на себя, а ещё и отыграть главного героя - деликатно, что очень важно.

- Вы сказали, что первой мыслью у вас было: хватит ли бабла? Пишут, что Нагиев заработал 3 млн долл. в прошлом году. Сколько же вам предложили продюсеры фильма о Калоеве?

- Смотрите, вы произнесли слово «бабло». Я его никогда не употребляю. В моём лексиконе нет слов «бабло», «баба», «мужик». Я считаю, это те выражения, которые тянут нашу страну на дно. Что касается денег, это был абсолютно «тот» гонорар. Я не верю в проекты, когда говорят: «Давайте вы сниметесь, а с проката вы, ух, получите». Если ты дурак и у тебя даже не хватает таланта собрать деньги на картину - а это кино весьма недорогое, - то для чего ты в принципе пришёл в этот бизнес? У продюсеров фильма «Непрощённый» были эти деньги, поэтому вопрос о сумме вообще не стоял.

- А Сарик говорит, вы снялись дешевле, чем в других его фильмах, и сказали: «Это то кино, в котором можно пойти на уступки».

- Дураком был, да! Этого я не могу простить себе до сих пор. А если говорить о высоких гонорарах актёров серьёзно, то кино - это призма всей жизни. Когда говорят: а вот футболисты - свиньи, посмотрите, сколько зарабатывают, мне хочется ответить: а сколько они должны зарабатывать? До тех пор, пока мы будем радоваться чьей-то бедности, мы сами будем жить в г... Помните, был момент, когда наш президент Ельцин поехал на работу на троллейбусе? Об этом много писали, мне журналисты звонили: «Вы рады?» Да нет, я не рад. Президент должен ездить красиво, футболисты должны зарабатывать, врачи должны зарабатывать. Меньше завидовать надо.

- Этот фильм стал настоящей реконструкцией событий - вплоть до того, что Калоев находит свою мёртвую дочь на поле после крушения самолёта.

- Когда ты снимаешь «Великого шоумена», ты можешь что-то допридумывать. Данная история, к сожалению, настолько страшна и точна в деталях, что здесь и убирать что-то глупо, и добавлять что-то бессмысленно. Реальность сама подбросила эти страшные детали. Когда материал был отснят, господин режиссёр убрал некоторые моменты. Тогда, на площадке в конкретный съёмочный солнечный день, казалось, что надо плеснуть ещё, ещё добавить трагедии. Как говорят актёры - «страдать-страдануть». Но это оказалось лишним.