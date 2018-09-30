Ностальгия по ящику. Где сейчас доктор Курпатов и другие известные ведущие

Помните, как мы смеялись над шутками Игоря Угольникова в его «Добром вечере», сострадали героям передачи «Доктор Курпатов», краснели, глядя на Елену Хангу, которая без тени стыда говорила со своими зрителями «про это»? В какой-то момент ведущие этих и других любимых миллионами программ пропали с экранов. Где они сейчас, рассказывает АиФ.ru.

Андрей Курпатов

Психотерапевта Андрея Курпатова мы знаем и помним благодаря двум проектам: «Все решим с доктором Курпатовым» на канале «Домашний» и «Доктор Курпатов» на Первом. Исчезнув с экранов, Андрей не разорвал связь с телевидением. С 2007 по 2015 год он занимал различные руководящие должности в ГК «Красный квадрат». Это крупнейший российский производитель телевизионных программ («Кто хочет стать миллионером?», «Танцы со звездами», «Голос», «Точь в точь», «Большая разница» и многие другие).

Что касается личной жизни телеведущего, то его брак со сценаристкой Лилией Ким подошел к концу. Несколько лет назад женщина переехала жить в США. Отношения между бывшими супругами остались дружескими, Ким даже читает лекции в интеллектуальном кластере Курпатова.

Елена Ханга

Появление Елены в программе «Про это» в конце девяностых было настоящей сексуальной революцией. Последовавший далее «Принцип домино», который она вела в паре сначала с Еленой Ищеевой, потом — с Еленой Старостиной и Даной Борисовой, также долгое время был востребован. Однако потом телевизионная карьера Ханги пошла на спад. Исправить ситуацию и вернуть былую популярность ей не помог ни канал Russia Today, где она пробовала себя сразу в двух проектах, ни КХЛ-ТВ, хотя передача «С пультом по жизни» продержалась несколько лет.

Ханга также успела отметиться на литературной ниве, написав вместе с журналистом Олегом Вакуловским мистический детектив «Третье пророчество». Новоиспеченной писательнице удалось заключить контракт с издательством еще на 5 произведений, однако ее соавтор умер в разгар работы над второй книгой и Елена больше не возвращалась к литературному творчеству.

Зато в личной жизни телеведущей все хорошо. Своего будущего мужа Игоря Минтусова Ханга встретила еще во время работы в «Московских новостях», сразу после окончания МГУ. Молодые люди только начинали покорять столицу и общались друг с другом исключительно по деловым вопросам. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду, но, когда спустя десять лет случайно встретились на торжественном приеме, между ними завязался роман, хотя Елена не сразу узнала бывшего коллегу. Эти отношения продолжаются и сегодня. Пара вместе воспитывает дочь Елизавету-Анну.

Игорь Угольников

Телевизионная карьера Игоря Угольникова складывалась более чем удачно, однако после программы «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», последний выпуск которой мы могли наблюдать в 2002 году, он в некотором смысле ушел в тень. Нет, его можно было увидеть на сцене МХТ им. Чехова, а потом — и Московского Академического театра сатиры, но не на голубых экранах.

Новая волна разговоров про Угольникова поднялась в тот момент, когда к выходу стал готовиться фильм «Брестская крепость», где телеведущий был генеральным продюсером и автором идеи. Следующий громкий проект, за который взялся бывший шоумен, — «Батальонъ». А сегодня Игорь продюсирует уже третью картину о войне: «Ильинский рубеж». Ее снимают в Калужской области.

Но не продюсированием единым живет этот человек. Угольников продолжает сам сниматься в кино, правда, не всегда в главных ролях, плюс выходит на театральную сцену. В частности, его можно увидеть в спектакле «Вредные привычки» вместе с Даниилом Спиваковским, Альбиной Джанабаеваой и Сергеем Шакуровым. А в 2018 году телеведущий вошел в новый состав Общественной палаты Московской области.

Елена Перова

Елена прославилась не только благодаря группе «Лицей», девушка много лет вела программу «Жизнь прекрасна» вместе с Михаилом Швыдким. В 2008 году этот творческий союз даже получил премию «Тэфи» в номинации «Ведущий ток-шоу». Когда передачу закрыли, Перова появлялась то в одном, то в другом проекте, однако их названия сегодня уже мало кто вспомнит. В 2013 году вокруг телеведущей разгорелся нешуточный скандал: ее машина врезалась в стоящий на обочине Mercedes. Когда Елену доставили в больницу, врачи обнаружили на запястье звезды порезы и предположили, что девушка сначала пыталась покончить с собой, а потом в таком состоянии села за руль. Позже выяснилось, что в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения, за что ее лишили водительских прав. Вся эта ситуация породила слух о том, что телеведущая страдает сильной депрессией. В целом подобная версия могла быть правдой, ведь после проекта «Жизнь прекрасна» Перова так и не смогла вернуть себе былую популярность, да и певческая карьера у нее тоже не складывалась. Однако сама Елена полностью отвергла версию о попытке суицида и каких-либо проблемах, заявив, что повредила руку в результате ДТП.

В том же злополучном для нее 2013 году она решила попробовать свои силы, что называется, за кадром, став главным редактором дирекции музыкальных и развлекательных программ на Первом канале. Однако на этой должности долго не задержалась, последнее место работы телеведущей — программа «Родом из детства» на «Детском радио», хотя и это сотрудничество оказалось непродолжительным.