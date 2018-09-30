28 сентября в зрительном зале ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» состоялся вечер чествования, посвященный Дню пожилых людей «В вашем сердце всегда весна».





Зазвучали праздничные фанфары, закружился на красочной заставке осенний лист – и понеслись в зал, как бодрый сентябрьский ветер, слова поздравлений!

Глубоко символичной и торжественной была речь ведущих: «В погожие деньки золотой осени мы отмечаем праздник зрелости, мудрости и поздравляем самых уважаемых людей нашей республики – старшее поколение. Это день благодарения за тепло ваших сердец, за отданные работе силы, за воспитание трудолюбия, честности в ваших детях и внуках. Этот праздник установлен, чтоб отдать должное людям старшего поколения, создавшим благосостояние нашего Отечества, защитившим Родину в годы военного лихолетья».

Всех собравшихся в зале поздравила вокальная группа территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района под руководством Николая Бакуновича.

Трогали душу слова песни: «Есть у каждого родной уголок…Приезжайте поклониться старикам до земли…».

Со сцены прозвучало поздравление от председателя районного Совета депутатов Александра Александровича Хвасько, который отметил, что социальная помощь гражданам пожилого возраста, остающимся в строю на страже стабилизации общественно-гражданской ситуации, – это приоритетное направление государственной социальной политики. «Пусть мудрая старость – целебный источник для молодежи - станет счастливой»,- пожелал Александр Александрович.

Почетные грамоты и подарки были вручены председателем районного Совета депутатов Ирине Антоновне Коркинец (председателю районной организации Белорусского общественного объединения инвалидов), Нине Михайловне Острейко (председателю первичной ветеранской организации КСУП «Трабы»).

Слово для поздравления было предоставлено председателю Ивьевского районного объединения профсоюзов Анатолию Павловичу Буклису, который поблагодарил пожилых людей за их достижения, за наставничество, пожелал им продолжения в последователях.









За наградами на сцену вышли:

Владимир Петрович Гуща (член президиума районного совета ветеранов),

Галина Ивановна Завадская (активистка ветеранского движения).

Людей почтенного возраста пришли поздравить с праздником и вручить им подарки представители организаций и агропромышленного комплекса.

Приятным моментом встречи стала церемония награждения председателем районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Иосифом Станиславовичем Лушко следующих лучших специалистов:

Ивана Ивановича Гецевича (председателя первичной ветеранской организации КСУП «Липнишки»),

Романа Брониславовича Казойтя (ветерана труда КСУП «Трабы», бывшего тракториста-машиниста),

Софьи Станиславовны Полубенко (бывшего председателя профкома совхоза «Жемыславль», ныне КСУП «Субботники»),

Людмилы Константиновны Чекавой (бывшего главного зоотехника колхоза «Дайлиды», бывшего председателя профком колхоза «Путь Ленина», ныне филиала «Азот Агро» УСП «Новый Двор Агро»),

Елены Николаевны Бутурля (бывшего главного бухгалтера райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса),

Янины Владимировны Анискевич (бывшего полевода колхоза имени «22 партсъезда», ныне КСУП «Баума»),

Галины Ивановны Дубенецкой (ветерана труда, бывшего полевода совхоза «Чернели», ныне КСУП «Юратишки»).

На белорусском языке прозвучала поздравительная речь председателя районной организации Белорусского общественного объединения инвалидов Ирины Антоновны Коркинец.

Из ее рук награды получили:

Елена Антоновна Арико,

Елена Казимировна Бяйго,

Валентина Владимировна Чернюкевич,

Зинаида Николаевна Фурса,

Ядвига Ивановна Станчиц.

Заместитель председателя профкома УО «Ивьевский ясли-сад-начальная школа» Геннадий Станиславович Базык чествовал

Валентину Ивановну Завадскую (председателя первичной ветеранской организации УО «Ивьевский ясли-сад-начальная школа», тренера-волонтера кружка фитнеса «Азбука здоровья», руководителя секции скандинавской ходьбы отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района).

А председатель первичной профсоюзной организации отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома Ирина Александровна Савицкая наградила:

Леонарду Михайловну Сантоцкую,

Зою Антоновну Гриневскую,

Регину Болеславовну Песля.

Приглашенная на сцену председатель профсоюзного комитета представительства Белгосстраха по Ивьевскому району Мария Альфредовна Брикет поздравила и вручила подарок

Зенону Зыгмунтовичу Балбатуну (бывшему директору Белгосстраха по Ивьевскому району).

Не в тягость вершить нам дела,

Что в людях добро возрождают,

Приносят частичку тепла

И нас изнутри освещают.

Традиционно слово для поздравления было предоставлено благочинному церквей Ивьевского района, настоятелю храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского Слуцкого протоиерею Вячеславу Пашкевичу.

«Несмотря на то, что встреча носит светский характер,- учил Вячеслав Пашкевич,- основой ее является пятая заповедь «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».

Зал с замиранием сердца впитывал слова о том, как важно учить молодежь ценить, быть благодарными, любить. Настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского Слуцкого смотрел в «родные глаза прихожан», которые « в душе, в молитве, в жизни остались прежними» и говорил о том, что когда в душе Бог, то старость не приходит.

Как же счастливы были получить иконы из рук Вячеслава Пашкевича:

Лидия Александровна Федорович,

Татьяна Михайловна Покачайло,

Лидия Федоровна Акулич,

София Ивановна Висковская.

Доказательством того, что этот праздник отмечается с особой торжественностью, является и встреча с ксендзом Яном костела святых апостолов Петра и Павла г. Ивье.

Ксендз Ян, как всегда, давал людям надежду, успокаивал. « Каждый из вас – это история, это богатство. Берегите себя, не теряйте надежду. Душа человека свидетельствует о его молодости». «Самое больное в жизни – почувствовать себя ненужным, но вы должны помнить, что для Бога это не так, у каждого из вас есть Бог»,- учил ксендз Ян.

Конечно, лучший подарок – это молитва. Молитва для всех. Так считают и отец Вячеслав, и ксендз Ян.

Ксендз Ян наградил:

Ирэну Петровну Дунай,

Дануту Брониславовну Кучук,

Галину Ивановну Сидорову,

Ядвигу Станиславовну Захар,

Леокадию Иосифовну Домбровскую.

Председатель профкома Ивьевской средней школы Ольга Николаевна Авижиц поздравила и вручила подарок

Николаю Ивановичу Бакуновичу (ветерану труда, активисту ветеранского движения).

Чеславу Иосифовну Лисовскую,

Татьяну Михайловну Покачайло,

Регину Алексеевну Бардичко,

Лидию Александровну Федорович,

Ядвигу Станиславовну Захар,

Янину Емельяновну Федорович,

Аминю Адамовну Радкевич,

Леркадию Иосифовну Домбровскую,

Надежду Александровну Демину,

Николая Ивановича Бакуновича,

Ирэну Петровну Дунай,

Лидию Федоровну Акулич

поздравили заведующий торгового объекта «Санта» Анастасия Юрьевна Кухальская и заведующий производством Светлана Александровна Стручинская.

Приятно удивила директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района» Кристина Мечиславовна Трофимчик, объявив, что подарки, которые будут вручены, предоставлены магазином одежды «Одевалочка».

Их счастливыми обладателями стали:

Светлана Николаевна Склепович,

Данута Брониславовна Кучук,

Лариса Николаевна Грибова,

Раиса Игнатьевна Степенюк,

Тереса Никодимовна Звалинская,

Ася Галеевна Минюк,

Кристина Мечиславовна Нехведович,

Галина Ивановна Завадская.

За вклад в развитие города и района тех, кто трудился ради счастливого будущего, поздравила первый секретарь Ивьевской районной организации общественного объединения БРСМ Юлия Владимировна Драбович. Свою речь она закончила низким поклоном, символизирующим признательность и благодарность молодого поколения за возможность жить в свободной и процветающей стране, подаренную юным гражданам района ветеранами войны и труда.

Председатель Ивьевского районного совета ветеранов Иван Станиславович Жидель, который держал заключительное слово, выразил уверенность в том, что пожилые граждане Ивьевщины заслужили прозвучавшие ранее слова поздравлений за свои дела, поступки и мысли. «Ваши планы будут выполняться последующими поколениями»,- говорил Иван Станиславович, обращаясь к людям «золотого возраста». Также он поблагодарил всех, чья деятельность связана с социальной защитой пожилых граждан нашего района.

Награды получили:

Николай Иванович Данилов (ветеран Великой Отечественной войны),

Янина Иосифовна Найден (председатель первичной ветеранской организации Субботникского сельского совета),

Анна Альбиновна Гастилович (председатель первичной ветеранской организации, Ивьевский лесхоз),

Мария Константиновна Павлович (председатель первичной ветеранской организации Лелюкинского сельского совета),

Станислав Казимирович Данилевич (член президиума районного совета ветеранов),

Иван Иванович Кулеш (заместитель председателя районного совета ветеранов),

Николай Александрович Длужневский (председатель первичной ветеранской организации КСУП «Баума»),

Иосиф Станиславович Лушко (председатель районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса),

Франц Францевич Лемза (участник хора ветеранов труда),

Джамиль Иванович Радкевич (солист хора ветеранов труда),

Иван Михайлович Пашель (солист хора ветеранов труда),

Владимир Михайлович Грибов (участник хора ветеранов труда).

Для веселых осенних ветвей

Корни более чем родня…

Берегите старых людей

От обид, холодов, огня!

В рамках программы прозвучали песни «Ой, калина», «Полька белорусская» в исполнении хора ветеранов труда ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга», встреченного бурными овациями.

А сюрпризом для виновников торжества стало выступление артистов Щучинского районного центра культуры и досуга.

В фойе Ивьевского районного центра культуры и досуга порадовали глаз выставки, созданные руками пожилых граждан:

«Творение души и рук» (С.Н. Склепович),

«Радость творчества» (Р.К. Лобач),

«Рукотворные чудеса» (Ч.И. Лисовская),

«Творческий калейдоскоп» (Н.А. Демина),

«Золотые руки мастерицы» (А.И. Гурина).

Можно было бесконечно долго любоваться и с удивлением восхищаться, глядя на богатую сельскохозяйственную продукцию, выращенную победителями конкурса «Лучший фермер».

«Память – это жизнь»,- гласила выставка краеведа Ивана Мечиславовича Буйко.

«А хорошая память – это знак духовности нашего общества». Общество не забывает о вас, уважаемые пожилые граждане, ценит, бережет вас, гордится вами. Пусть в ваших сердцах всегда царит весна!