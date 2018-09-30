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Эксперт вычислил, за какое обещание Путин дал денег Лукашенко
Александр Лукашенко
Внимание к нынешней поездке Александра Лукашенко в Душанбе на очередной саммит СНГ была вызвана не самим этим форумом. Ведь Содружество независимых государств давно перестало быть действующей международной организацией, превратившись в клуб президентов, площадкой для встреч и кулуарных переговоров руководителей постсоветских государств.
Также небольшой интерес вызвало и то, что поездке Лукашенко на саммит СНГ сопутствовал его рабочий визит в Таджикистан, переговоры с тамошним главой Эмомали Рахмоном. Белорусский лидер был в этой стране в мае. Объем торговли между Беларусью и Таджикистаном небольшой, в 2017 году он составил всего $43 млн.
Важность поездки Александра Лукашенко в Душанбе была обусловлена прежде всего предполагаемой встречей с Владимиром Путиным и возможностью решения спорных вопросов в двусторонних отношениях, которые не удалось решить в Сочи. Эти переговоры в таджикской столице были анонсированы самим главой Беларуси на совещании 22 сентября.
Он заявил тогда, что тема восстановления денежных субсидий по схеме «перетаможки» и импорта Беларусью российских нефтепродуктов продолжает обсуждаться, «и в Душанбе окончательно согласуем решение этого вопроса». Из заявлений посла России Михаила Бабича в Могилеве о том, что скоро президенты объявят о результатах договоренностей, можно было предположить, что это как раз будет сделано в Душанбе.
Однако 27 сентября выяснилось, что в программе визита Владимира Путина в Душанбе встреча с Александром Лукашенко не предусмотрена.
Тем не менее, согласно комментарию главы Беларуси российским телеканалам, его встреча с Путиным все же состоялась. И обсуждали они вопрос безопасности. Можно предположить, что переговоры были короткими, где-то в кулуарах, что даже журналисты их не зафиксировали. О каких-то практических результатах ничего не сообщается.
Однако обращает на себя внимание неожиданная риторика Лукашенко в Душанбе. Она была заметно антизападной. Чего не было уже много лет.
В последние годы, особенно после нормализации отношений с Евросоюзом, переговоров в Минске по урегулированию кризиса вокруг Украины, официальный Минск выдвинул новый концепт внешней политики. Беларусь провозглашалась донором безопасности, миротворцем, белорусскай столица претендовала на роль Хельсинки-2.
Выступая в мае на форуме «Минский диалог», Лукашенко говорил:
«Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы».
Белорусские официальные лица постоянно выступали с идеей «интеграции интеграций», имея в виду тесное сотрудничество Евразийского экономического союза с Евросоюзом.
На этом фоне заявления Лукашенко в Душанбе звучали совсем по-другому. Прежде всего, идея «интеграции интеграций» была переформулирована. Глава Беларуси, выступая на саммите Содружества независимых государств, заявил:
«Полагаю, что взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Следует определить направления для сочетания возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с Экономическим поясом Шелкового пути».
Видите, в качестве партнеров уже предлагаются ШОС, китайский проект Шелкового пути, а не Евросоюз.
Более того, Лукашенко «наехал» на Запад:
«Сегодня мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами. Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли».
А в уже упомянутом интервью российским телеканалам глава Беларуси говорил о военной опасности со стороны Запада:
«Вопрос безопасности - это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства».
И то, что именно этот вопрос, по словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным, дает основание экспертам говорить, что речь шла о создании российской военной базы на территории Беларуси.
Стоит также вспомнить ряд шагов, которые сделал в последнее время официальный Минск в пику Украине. Лукашенко потребовал усилить белорусско-украинскую границу, так как якобы оттуда в Беларусь проникает оружие. Белорусская делегация в ООН голосует против всех предложений Украины.
Из всего этого можно сделать вывод, что одним из условий российской экономической помощи Беларуси, которые выставила Москва, является большая и активная солидарность с Россией в ее конфликте с Западом и Украиной. И Лукашенко вынужден делать определенные осторожные шаги в этом направлении. Так что, белорусская многовекторность сворачивается?
Думаю, рано делать такие выводы. Лукашенко будет крутиться, его заявления перед различной аудиторией станут все более противоречивыми друг другу. Но белорусам к этому не привыкать.
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Неужели белорусской многовекторности теперь придет конец?
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