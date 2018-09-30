Эксперт вычислил, за какое обещание Путин дал денег Лукашенко



Александр Лукашенко

«Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы».

«Полагаю, что взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Следует определить направления для сочетания возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с Экономическим поясом Шелкового пути».

«Сегодня мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами. Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли».

«Вопрос безопасности - это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства».