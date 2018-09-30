ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт вычислил, за какое обещание Путин дал денег Лукашенко

01.10.2018 15:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Александр Лукашенко
Глава Беларуси на саммите СНГ отличился антизападной риторикой. К чему бы это?

Внимание к нынешней поездке Александра Лукашенко в Душанбе на очередной саммит СНГ была вызвана не самим этим форумом. Ведь Содружество независимых государств давно перестало быть действующей международной организацией, превратившись в клуб президентов, площадкой для встреч и кулуарных переговоров руководителей постсоветских государств.

Также небольшой интерес вызвало и то, что поездке Лукашенко на саммит СНГ сопутствовал его рабочий визит в Таджикистан, переговоры с тамошним главой Эмомали Рахмоном. Белорусский лидер был в этой стране в мае. Объем торговли между Беларусью и Таджикистаном небольшой, в 2017 году он составил всего $43 млн.

Важность поездки Александра Лукашенко в Душанбе была обусловлена ​​прежде всего предполагаемой встречей с Владимиром Путиным и возможностью решения спорных вопросов в двусторонних отношениях, которые не удалось решить в Сочи. Эти переговоры в таджикской столице были анонсированы самим главой Беларуси на совещании 22 сентября.

Он заявил тогда, что тема восстановления денежных субсидий по схеме «перетаможки» и импорта Беларусью российских нефтепродуктов продолжает обсуждаться, «и в Душанбе окончательно согласуем решение этого вопроса». Из заявлений посла России Михаила Бабича в Могилеве о том, что скоро президенты объявят о результатах договоренностей, можно было предположить, что это как раз будет сделано в Душанбе.

Однако 27 сентября выяснилось, что в программе визита Владимира Путина в Душанбе встреча с Александром Лукашенко не предусмотрена.

Тем не менее, согласно комментарию главы Беларуси российским телеканалам, его встреча с Путиным все же состоялась. И обсуждали они вопрос безопасности. Можно предположить, что переговоры были короткими, где-то в кулуарах, что даже журналисты их не зафиксировали. О каких-то практических результатах ничего не сообщается.

Однако обращает на себя внимание неожиданная риторика Лукашенко в Душанбе. Она была заметно антизападной. Чего не было уже много лет.

В последние годы, особенно после нормализации отношений с Евросоюзом, переговоров в Минске по урегулированию кризиса вокруг Украины, официальный Минск выдвинул новый концепт внешней политики. Беларусь провозглашалась донором безопасности, миротворцем, белорусскай столица претендовала на роль Хельсинки-2.

Выступая в мае на форуме «Минский диалог», Лукашенко говорил:

«Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы».


Белорусские официальные лица постоянно выступали с идеей «интеграции интеграций», имея в виду тесное сотрудничество Евразийского экономического союза с Евросоюзом.

На этом фоне заявления Лукашенко в Душанбе звучали совсем по-другому. Прежде всего, идея «интеграции интеграций» была переформулирована. Глава Беларуси, выступая на саммите Содружества независимых государств, заявил:

«Полагаю, что взаимодействие в формате СНГ должно быть синхронизировано с интеграционными процессами в Большой Евразии, особенно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Следует определить направления для сочетания возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с Экономическим поясом Шелкового пути».


Видите, в качестве партнеров уже предлагаются ШОС, китайский проект Шелкового пути, а не Евросоюз.

Более того, Лукашенко «наехал» на Запад:

«Сегодня мировые рыночные отношения все больше теряют признаки цивилизованного взаимодействия между странами. Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли».


А в уже упомянутом интервью российским телеканалам глава Беларуси говорил о военной опасности со стороны Запада:

«Вопрос безопасности - это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства».


И то, что именно этот вопрос, по словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным, дает основание экспертам говорить, что речь шла о создании российской военной базы на территории Беларуси.

Стоит также вспомнить ряд шагов, которые сделал в последнее время официальный Минск в пику Украине. Лукашенко потребовал усилить белорусско-украинскую границу, так как якобы оттуда в Беларусь проникает оружие. Белорусская делегация в ООН голосует против всех предложений Украины.

Из всего этого можно сделать вывод, что одним из условий российской экономической помощи Беларуси, которые выставила Москва, является большая и активная солидарность с Россией в ее конфликте с Западом и Украиной. И Лукашенко вынужден делать определенные осторожные шаги в этом направлении. Так что, белорусская многовекторность сворачивается?

Думаю, рано делать такие выводы. Лукашенко будет крутиться, его заявления перед различной аудиторией станут все более противоречивыми друг другу. Но белорусам к этому не привыкать.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неужели белорусской многовекторности теперь придет конец?
 
Новости дня
Новости разные
 
Ностальгия по ящику. Где сейчас доктор Курпатов и другие известные ведущие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика