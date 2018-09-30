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Заморозки и дожди: прогноз погоды на первую неделю октября в Беларуси

01.10.2018 15:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первая рабочая неделя октября в Беларуси будет ветреная и дождливая, но на выходных потеплеет.  

Как сообщает Белгидромет, ночью 2 октября осадки не ожидаются. В это время суток столбик термометра опустится до +3… +8°С. Днём на отдельных территориях пройдут кратковременные дожди. Воздух нагреется до +11… +17°С.  

Ночью 3 октября дожди прогнозируются в основном по северо-западу. В утреннее и дневное время дожди будут идти почти по всей республике. Также ожидается порывистый ветер от 15 м/с до 20 м/с. В тёмное время суток воздух охладится до +2… +8°С, в светлое нагреется до +7… +13°С.  

4 октября преимущественно по северо-востоку страны будут идти кратковременные дожди. Местами сохранится порывистый ветер до 20 м/с. Ночью похолодает до +2… +7°С, днём потеплеет до +7… +13°С.  

5 октября в некоторых районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью воздух остынет до +1… +8°С, на юго-востоке страны температура опустится ниже нуля – от -1°С до -3°С. Днём столбик термометра поднимется до +9… +15°С, на юге страны – до +17°С.  

6 октября ночью будет кратковременный дождь, днём осадки не ожидаются. Температура воздуха составит +3… +9°С ночью и +9… +16°С днём. В южных районах республики прогнозируется +18°С.  

7 октября в основном без осадков, только днём по северо-западу возможны кратковременные дожди. Ночью ожидается +2… +9°С, днём – от +11°С до +18°С. По югу воздух нагреется до +20°С.  

Осенью 2018 года гостем программы «Неделя» стал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

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Новости Беларуси. Первая рабочая неделя октября в Беларуси будет ветреная и дождливая, но на выходных потеплеет.   Как сообщает Белгидромет, ночью 2 октября осадки...
 
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