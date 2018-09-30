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Криминальная обстановка, вакцинация и строительство арендного жилья. В Мингорисполкоме обсудили актуальные вопросы жизни столицы
Новости Беларуси. 1 октября в Мингорисполкоме прошло оперативное совещание, на котором чиновники обсудили актуальные вопросы жизни столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из главных тем – строительство жилья. В 2018 году в Минске построили два арендных дома в жилом районе «Новинки», а до конца года там же будет сдан в эксплуатацию и третий дом.
Всего в столице сегодня насчитывается около 11 тысяч государственных арендных квартир, четверть из них – новые. При этом очередь на арендное жилье в Минске – более 300 человек на место.
Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Другая актуальная тема – начало кампании вакцинации против гриппа. В Минске в 2018 году планируется привить более 700 тысяч человек – это 40 % населения. Большая часть из них получит вакцину за счет средств республиканского и местного бюджетов. Этой осенью медики впервые используют четырехкомпонентную вакцину, которая включает четыре штама вируса. По заверениям медиков, она обеспечит надежную защиту от гриппа в холодный период.
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Криминальная обстановка, вакцинация и строительство арендного жилья. В Мингорисполкоме обсудили актуальные вопросы жизни столицы
Новости Беларуси. 1 октября в Мингорисполкоме прошло оперативное совещание, на котором чиновники обсудили актуальные вопросы жизни столицы, сообщили в программе...
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