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Заказала пальто, а оно мало: как вернуть деньги?
Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе
Инна из Гродно спрашивает: через Интернет заказала пальто. Оно оказалось мало.
Ольга Иващенко, юрист:
Для начала необходимо обратиться с письменным заявлением к продавцу, направив заказное письмо с уведомлением. Всю информацию необходимо изучить на сайте о данном продавце. Если это товар ненадлежащего качества, то требования потребителя должны быть удовлетворены в течение семи дней. То есть,
Если потребитель хочет по каким-то другим причинам вернуть товар надлежащего качества, этот товар можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки. То есть в течение 14 дней необходимо заявить письменное требование.
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться». Инна из...
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