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Заказала пальто, а оно мало: как вернуть деньги?

01.10.2018 14:53 — Разное | СТВ  
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться».

Инна из Гродно спрашивает: через Интернет заказала пальто. Оно оказалось мало.

Может ли она вернуть продавцу вещь?

Ольга Иващенко, юрист:
В данном случае необходимо понимать, у кого потребитель покупала данную вещь. Если это физическое лицо, то действие закона о защите прав потребителя на данные правоотношения распространяться не будет.

Если это индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, потребитель имеет право вернуть товар.

Для начала необходимо обратиться с письменным заявлением к продавцу, направив заказное письмо с уведомлением. Всю информацию необходимо изучить на сайте о данном продавце. Если это товар ненадлежащего качества, то требования потребителя должны быть удовлетворены в течение семи дней. То есть,

потребителю в течение 7 дней должны вернуть деньги.

Если потребитель хочет по каким-то другим причинам вернуть товар надлежащего качества, этот товар можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки. То есть в течение 14 дней необходимо заявить письменное требование.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться». Инна из...
 
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