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Отказываются предоставить смету на ремонт подъезда: правомерны ли действия коммунальщиков?
Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе
Минчанин Владислав спрашивает: в подъезде сделали косметический ремонт, на всё якобы ушло 8000 рублей. Однако смету предоставить отказываются.
Ольга Иващенко, юрист:
чтобы определить, соответствует ли стоимость фактически выполненным работам либо нет.
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться». Должны ли...
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