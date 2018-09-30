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Заплатила 900 рублей, переделывают в шестой раз: как расторгнуть договор на перетяжку мебели?
Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе
Обратилась к индивидуальному предпринимателю, чтобы сделать перетяжку мебели, рассказывает Наталья из Белыничей. Заплатила 900 рублей. Однако услугу оказали некачественно, переделывают в шестой раз.
Ольга Иващенко, юрист:
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает большое количество вопросов от телезрителей. На них отвечает юрист в программе «Добро пожаловаться». Обратилась...
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