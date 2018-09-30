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19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото
Новости Украины. Было оглашено имя новой победительницы конкурса «Мисс Украина».
Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.
На своей странице в Instagram девушка поблагодарила всех за то, что с ней произошло.
Леонила Гузь:
Имя новой победительницы конкурса было названо из-за дисквалификации предыдущей участницы.
Сама Вероника в Instagram поздравила новую победительницу.
Вероника Дидусенко:
Мы собрали фото новой победительницы конкурса. Она представит страну в декабре нынешнего года на шоу «Мисс мира» в Китае.
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19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото
Новости Украины. Было оглашено имя новой победительницы конкурса «Мисс Украина». Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области. Фото: instagram.com/leonila.guz На...
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