ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото

01.10.2018 14:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Украины. Было оглашено имя новой победительницы конкурса «Мисс Украина».

Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.

19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото
Фото: instagram.com/leonila.guz

На своей странице в Instagram девушка поблагодарила всех за то, что с ней произошло.

Леонила Гузь:
Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону и приступаю к исполнению обязанностей «Мисс Украина 2018»!

19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото
Фото: instagram.com/leonila.guz

Имя новой победительницы конкурса было названо из-за дисквалификации предыдущей участницы. Вероника Дидусенко лишилась титула из-за того, что нарушила правила конкурса. Оргкомитет узнал, что девушка является мамой и была замужем.

Сама Вероника в Instagram поздравила новую победительницу.

19-летняя Леонила Гузь стала «Мисс Украина» после дисквалификации предыдущей победительницы: 11 фото

Вероника Дидусенко:
Мы жили 10 дней вместе! Мы засыпали и просыпались вместе! Мы дошли до финала вместе! Поздравляю! Мы выиграли вместе. Ты знаешь, как я в тебя безумно верю и люблю.

«Мисс Украину-2018» лишили титула через 4 дня после конкурса (читайте далее).

Мы собрали фото новой победительницы конкурса. Она представит страну в декабре нынешнего года на шоу  «Мисс мира» в Китае. 

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Было оглашено имя новой победительницы конкурса «Мисс Украина». Ей стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области. Фото: instagram.com/leonila.guz На...
 
Новости дня
Новости разные
 
День пожилых людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика