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Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»
Новости Беларуси. Пожилые люди – бесценный ресурс общества. Так считают организаторы фестиваля «Креативный возраст», который впервые прошёл в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно во всех областях.
Центральным событием стал праздник в Могилёвском районе, где люди в возрасте пели, танцевали, занимались спортом и рукоделием, тем самым показывая пример своим ровесникам – после выхода на пенсию активная жизнь только начинается.
Надежда Суслова одна из тех, кто считает, что увлечений много не бывает. Теперь её новое хобби – брошки в стиле бохо-шик. 15 минут и женщина научилась делать аксессуар из подручных материалов.
Надежда Суслова, житель Могилёва:
Фестиваль разделён на несколько обучающих и развлекательных площадок. В одном месте учат искусству рукоделия, рядом приглашают приобщиться к физкультуре. Надежда Суслова не могла пройти мимо группы с лыжными палками. Активные пенсионеры из Горок сделали мощную рекламу скандинавской ходьбе.
Людмила Кравцова, житель Горок:
Николай Решецкий, инструктор по скандинавской ходьбе:
Юрий Прокопенко, СТВ:
Несмотря на прохладную погоду, праздник собрал приличное количество гостей. Душевная атмосфера, горячая уха и чай согрели каждого.
Фестиваль «Креативный возраст» впервые прошёл в Беларуси. Причём сразу во всех регионах. Идея, подсмотренная в Шотландии, приживётся и в Беларуси - уверены организаторы.
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Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»
Новости Беларуси. Пожилые люди – бесценный ресурс общества. Так считают организаторы фестиваля «Креативный возраст», который впервые прошёл в нашей...
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