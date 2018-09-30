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Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

01.10.2018 14:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пожилые люди – бесценный ресурс общества. Так считают организаторы фестиваля «Креативный возраст», который впервые прошёл в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно во всех областях.

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Центральным событием стал праздник в Могилёвском районе, где люди в возрасте пели, танцевали, занимались спортом и рукоделием, тем самым показывая пример своим ровесникам – после выхода на пенсию активная жизнь только начинается.

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Надежда Суслова одна из тех, кто считает, что увлечений много не бывает. Теперь её новое хобби – брошки в стиле бохо-шик. 15 минут и женщина научилась делать аксессуар из подручных материалов.

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Надежда Суслова, житель Могилёва:
У меня есть красивое платье именно такого стиля бохо. И это украшение будет прекрасно моё платье дополнять.

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Фестиваль разделён на несколько обучающих и развлекательных площадок. В одном месте учат искусству рукоделия,  рядом приглашают приобщиться к физкультуре. Надежда Суслова не могла пройти мимо группы с лыжными палками. Активные пенсионеры из Горок сделали мощную рекламу скандинавской ходьбе.

Пожилые люди – это бесценный ресурс, не заменимый ничем – Андрей Мартыновский

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Людмила Кравцова, житель Горок:
Когда ходим с помощью скандинавских палок, у нас очень хорошо работает кровеносная система. Очищаются сосуды, укрепляются стеночки сосудов, укрепляются мышцы наши. Прилив сил, энергии.

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Николай Решецкий, инструктор по скандинавской ходьбе:
Когда мы создали инициативную группу, за два года уже 300 человек занимается скандинавской ходьбой.

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Они танцуют падеспань и создают брошки в стиле бохо. Как в Могилёвском районе прошёл фестиваль «Креативный возраст»

Юрий Прокопенко, СТВ:
А на этой площадке учат танцевать падеспань. Старинный белорусский танец, как раз для людей креативного возраста. Мадам, разрешите пригласить вас на танец.

Несмотря на прохладную погоду, праздник собрал приличное количество гостей. Душевная атмосфера, горячая уха и чай согрели каждого.

Фестиваль «Креативный возраст» впервые прошёл в Беларуси. Причём сразу во всех регионах. Идея, подсмотренная в Шотландии, приживётся и в Беларуси - уверены организаторы.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Пожилые люди – бесценный ресурс общества. Так считают организаторы фестиваля «Креативный возраст», который впервые прошёл в нашей...
 
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