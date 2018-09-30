ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

01.10.2018 14:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 16-е место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй титул в карьере: Арина Соболенко выиграла турнир в Китае

16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

Плюс четыре позиции – это итог удачного выступления на состязаниях в Ухане. Напомним, этот турнир категории «Премьер» она выиграла.

16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

16-е место. Арина Соболенко поднялась на рекордную строчку в рейтинге WTA

Вера Лапко, на минувшей неделе добравшаяся до четвертьфинала в Ташкенте, тоже прибавила и стала 60-й в рейтинге.

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 16-е место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй титул в карьере:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор тюремной фабрики в Ивацевичах отправится на 9 лет в колонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика