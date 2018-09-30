ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

01.10.2018 14:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме «Один пояс, один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что он пройдет в 2019 году в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

К слову, сегодня, 1 октября, здесь открылся первый таможенный терминал и пункт таможенного оформления. Он будет способен за сутки оформлять около 120 автомобилей. Здесь же будут хранить, перераспределять и доставлять грузы между Европой и Азией. В перспективе терминал станет логистическим хабом, способным принимать товары, доставленные авиа- и железнодорожным транспортом.

Отметим, сегодня в Китае отмечают национальный праздник – День провозглашения республики.

Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР принять участие в форуме «Один пояс, один путь» в 2019 году

По этому случаю свои поздравления от имени белорусского народа и себя лично Си Цзиньпину и народу этой страны направил глава белорусского государства.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко пригласил Председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме «Один пояс, один путь», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На этой неделе ожидается прохладная погода с дождями, к выходным потеплеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика