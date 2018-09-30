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Беларусь и Россия будут вместе бороться с хакерами
Национальный банк Беларуси и Центральный банк России заключили соглашение на предмет противодействия компьютерным атакам.
Документ подписан по итогам заседания Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран 29 сентября в Грозном.
В соглашении определяются основные формы и порядок двустороннего взаимодействия по вопросам предупреждения, обнаружения и пресечения компьютерных атак.
Более подробно вопросы будут изложены в Программе, которую разрабатывают центробанки обеих стран.
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Национальный банк Беларуси и Центральный банк России заключили соглашение на предмет противодействия компьютерным атакам.
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