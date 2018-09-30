Нацбанк решил стимулировать инвестиционный банкинг

Это было сделано на состоявшемся 20 сентября совещании в Нацбанке «О развитии инвестиционного банкинга». С докладом на нем выступил начальник Управления развития инвестиционных операций Нацбанка Александр Раков.





Из этого доклада следует, что состояние инвестиционного банкинга в РБ неважное, хотя законодательная база для него существует.





Так, белорусские банки за январь—август 2018 года организовали 89 выпусков корпоративных ценных бумаг для 45 клиентов на 1 094,34 млн. рублей. По сравнению с январем—августом 2017 года количество клиентов снизилось на 3, а объем эмиссии их ценных бумаг упал на 33,9%.





В рамках брокерской (посреднической) деятельности с ценными бумагами банки совершили сделок за указанный период времени на 5 315,84 млн. рублей, что на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Объем дилерских (коммерческих) операций банков увеличился на 0,9% — до 6 918,82 млн. рублей.





Доверительное управление ценными бумагами за рассматриваемый период осуществляли только два банка: Беларусбанк и Белагропромбанк. Но это была деятельность, в основном, в рамках государственных программ. Белагропромбанк управлял ценными бумагами, переданными ему Агентством по управлению активами, а Беларусбанк — акциями коммерческих организаций, находящимися в собственности государственных служащих.





Стоимость ценных бумаг в доверительном управлении банков на 1 сентября текущего года равнялась 446,29 млн. рублей.





Доверительным управлением денежными средствами в текущем году занимались 7 банков: Альфа Банк, Приорбанк, БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Банк БелВЭБ,





Белгазпромбанк и Паритетбанк. У них в управлении на 1 сентября находилось 349,08 млн. рублей, что в 4 раза превысило значение данного параметра год назад. Из них 71,86% было вложено в ценные бумаги, а 25,48% во вклады. Это, наверное, единственная сфера инвестиционного банкинга, которая активно развивается.





Кроме того, в Беларуси работают 2 фонда банковского управления Приорбанка: «Райффайзен — Портфель Активов — USD» и «Райффайзен — Портфель Активов — EUR», стоимость чистых активов которых на 1 сентября равнялась 591 тыс. долларов и 636,2 тыс. евро соответственно.









Число оказываемых банками услуг по слиянию и поглощению, то есть скупке банками акций АО, за рассматриваемый период сократилось до 43-х со 161 за аналогичный период 2017 года.





Консультационные услуги по выпуску, размещению и обращению корпоративных ценных бумаг клиентов оказывали 7 банков против 8, а число их клиентов уменьшилось до 60 с 82-х.





Объем сделок с производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, совершаемых банками для клиентов, снизился на 22,8% — до 950,16 млн. рублей. На организованном рынке подобные операции не проводились вообще.