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Умер шансонье Шарль Азнавур
1 октября скончался всемирно известный шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур.
Французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни, сообщают французские СМИ.
Азнавур - автор более 750 песен, легенда француской сцены и посол Армении в Швейцарии.
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1 октября скончался всемирно известный шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур.
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