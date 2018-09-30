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Директор тюремной фабрики в Ивацевичах отправится на 9 лет в колонию

01.10.2018 14:33 — Разное | Партизан  
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Напомним, директора исправительного учреждения №5 в Ивацевичах в июне обвинили в получении взятки в 207 365 евро от представителя французской компании. 1 октября в Ивацевичах огласили приговор.

Директор тюремной фабрики в Ивацевичах отправится на 9 лет в колонию
Как сообщает пресс-служба Брестского областного суда, суд Ивацевичского района признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. 

Ему также на 5 лет запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и лишили звания «подполковник внутренней службы».

Экс-тюремщика обвиняли в том, что он, будучи в должности директора колонии, действуя из корыстных побуждений, в период с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207 365 евро. 

Предметом такой договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой в колонии. 

Примечательно, что дело в отношении экс-директора рассматривалось уже в четвертый раз. Предыдущие решения отменялись президиумами Брестского областного суда и Верховного суда. Нынешний приговор также пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Ранее неоднократно сообщалось о разных инцидентах в колонии - жестоком избиении заключенныхпопытках самосожжения, массовых заболеваниях туберкулезом. Несмотря на то, что факты избиений подтвердились, в Генпрокуратуре заявляли, что заключенных "избивали по закону"

 
 
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Напомним, директора исправительного учреждения №5 в Ивацевичах в июне обвинили в получении взятки в 207 365 евро от представителя французской компании. 1 октября в...
 
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