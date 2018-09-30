«Те же самые поборы». Как устроены школы за рубежом?

Людмила Баталова, Атланта (США)

Думаю, никто не может сказать, что полностью понял американскую культуру, пока его дети не пошли в местную школу. Именно тогда ты узнаешь историю Америки, писателей, а также то, что география и математика в США преподаются по-другому. Последнее особенно тяжело принять, поскольку, хоть ответ и сходится, идти к нему нужно другим способом. Поначалу я не хотела принимать подобную логику, но, чтобы показать детям, как же правильно делить, пришлось вникнуть.



Урок в американской школе. Фото: Из личного архива

Только я разобралась с математикой, меня ждал новый сюрприз: оказывается, дети даже в старших классах не умеют писать прописные буквы! В страхе, что моя дочь попала в какую-то отстающую группу, я спросила, почему, и узнала, что прописные все выучили ещё в начальной школе, но писать их особо не заставляют. Все так и пишут печатными, не особо переживая. То же самое касается и таблицы умножения (её не знают даже особо одарённые ученики любого возраста), не говоря уже о заучивании наизусть стихов или чего-либо другого: это просто отсутствует в программе.

Общеизвестно, что американцы не дружат с географией и с трудом отличают страны Латинской Америки от стран Европы. Мы с дочерью вместе выполняли домашние задания и целый месяц проходили границы европейских стран. Не понимаю, зачем такое внимание уделяется их географическому положению. Потом точно так же — про Азию и другие регионы мира. Как при таком тщательном изучении люди забывают все начисто, совершенно непонятно.

Практически всё в американской школе компьютеризировано: онлайн выполняют домашние задания, смотрят план следующего урока, необходимые дополнительные материалы, предполагаемые вопросы к тесту. Тут же родители могут посмотреть оценки и отчёт от учителей.

В американской школе непривычно складываются отношения между учителями и учениками. Так, например, директор стоит при входе в здание школы и приветствует всех. Если есть какие-то вопросы или проблемы, можно подойти и обсудить это. Поощряется, если это делают сами ученики без участия родителей (но речь идёт, конечно, о детях старше 11 лет). Если проблему не могут решить, тогда уже привлекают родителей. Здесь всегда и во всём поддерживают самостоятельность и независимость. К примеру, каждый год меняется не только классный руководитель, но и сам класс, так что шанс оказаться вместе с бывшими одноклассниками минимален. Приходится заводить новых друзей. Забыл домашнее задание дома — должен объяснить и сделать всё сам, никакое вмешательство родителей не помогает.

У школьников нет какого-то благоговения перед учителями, но есть уважение и доверие. А во время школьных праздников можно даже обмакнуть учителя или директора в ванну с водой. Правда, надо заплатить 5 долларов за участие. А деньги пойдут в фонд школы. Что интересно, чем популярнее учитель, тем больше желающих его искупать. И никто не держит зла друг на друга.



Форма не является обязательной. Фото: Из личного архива

Единого учебного плана по всей стране нет. Поэтому, к примеру, уроки истории и литературы могут существенно отличаться в разных штатах. Мы, например, живём на юге, в штате Джорджия, хорошо известном по фильму «Унесённые ветром». Главным событием для штата стала Гражданская война 1861-1865 годов, в результате которой Юг проиграл и произошла отмена рабства. Несмотря на это, как говорят, Юг до сих пор ведёт войну с Севером, о которой Север даже не знает. Здесь подробно изучаются все события Гражданской войны, имена генералов и важные даты. В то время как на севере страны, в том же Нью-Йорке, вполне достаточно знать, что была такая война и Север победил.

Павел Ч., Гонконг (Китай)

Мой сын, пока я работал, учился в Китае в школе-интернате. Их туда забирали на пять дней, а на выходные привозили домой.

В Китае уроки почти такие же, как и в России. Но, так как это был интернат, они там ещё питались и был тихий час. В это время дети могли спать или, например, почитать книгу.



Хэллоуин в китайской школе. Фото: Из личного архива

Преподавали им кроме традиционных предметов — информатики, биологии и математики — ещё английский и китайский языки. Также они могли посещать разные кружки. В основном они напоминали что-то вроде наших уроков труда. Когда было жарко, их ещё водили в бассейн на плавание.

Урок длится 40 минут, а в день бывает 5-6 уроков. В китайских школах есть разделение на корпуса. У каждого корпуса своя форма школьной одежды. Но, если ребёнок, например, приходил без формы, его не ругали.

Худшее наказание в китайской школе — исключение. Правда, исключить могли только по веским основаниям. Например, систематические драки.

Никаких родительских собраний, домашних заданий, просьб сдать на ремонт или нужды класса у нас не было. Всё оплачивало государство.

У меня сложилось мнение, что в Китае преподают лучше, чем в России. Учителя там заинтересованы в учениках, а также в том, какие знания они получат. А ещё педагоги никогда не грубят, общаются с учениками исключительно вежливо.

Людмила Кибар, Измир (Турция)

Мой сын Кирилл пошёл в первый класс в частной школе. Есть в Турции и государственные бесплатные школы, но, как и в России, там часто просят сдать на что-то деньги. Например, вступительный взнос или за сервис (встреча ребёнка у дома и подвоз до школы и обратно). Есть и другие «поборы».

В Турции дети сами не ходят в школы, потому что, как и везде, все боятся за их безопасность. Если ходят, то только взрослые и очень недалеко.



Кирилл со своей учительницей. Фото: Из личного архива

Стоимость обучения в частных школах разнится, может доходить до 60 тысяч лир в год. Но сюда уже включен сервис. Школьная форма у каждого своя, мы её покупаем. Питание организовано по-разному. Есть что-то типа российских столовых (буфеты), но можно брать еду и с собой. У них есть большая перемена, и многих учащихся начальной школы приходят подкармливать родители, приносят с собой еду. Моему сыну пока что нравится: их кормят вкусными булочками с соком, пиццей, фруктами.

Школьная система в стране состоит из трех звеньев: начального, среднего и старшего. Каждый этап длится по 4 года, то есть всего учатся в школах 12 лет. На последнем этапе есть разделение на лицеи, другие школы, а также что-то типа колледжа. Система оценок стобалльная, но пока у нас звёздочки и цветочки в качестве поощрений.



Первоклассники турецкой частной школы. Фото: Из личного архива

Среди предметов в основном те же, что в России. Однако большое внимание уделяется церковным дисциплинам. С четвертого класса вводится предмет «ислам». Со второго класса у сына будут французский и английский языки. Русский не проходят, хотя в Турции есть несколько школ для русских детей.

Большой вопрос — физкультура. Многие школы, особенно государственные, небогатые, не имеют возможности её проводить. Если нет спортзала и нет даже территории вокруг школы, дети просто ходят на улице. Это считается чем-то типа спортивных занятий. В нашей школе физкультура есть.

Продлёнка очень нравится сыну. Здесь есть такие уроки, как драма: что-то типа нашего театрального кружка.

Очень важно: в Турции в школу берут с 6 лет, и ты обязан привести ребёнка именно в этом возрасте. Конечно, если нет противопоказаний. Кто не приводит ребёнка, тот платит штраф! Хотя можно пойти к доктору и попросить справку о том, что ребёнок к школе пока не готов. С таким документом можно отсрочить начало учёбы.



Одна из государственных турецких школ. Фото: Из личного архива

Лично меня удивило, что все турецкие дети вплоть до 12 класса всегда пишут карандашами. Ручки в школах не используются. Почему, я не знаю, возможно, чтобы легче было исправлять ошибки в работах: стёр — и всё. Пишут дети немного, очень широко используются тесты, особенно на экзаменах. Что-то типа ЕГЭ тоже есть, по его результатам планируют дальнейшее образование.

Ольга Д., Саласпилс (Латвия)

Мой ребёнок учится в 7 классе в «русской» школе. В школу ходит к 8 утра. На занятиях у нас свободная форма одежды. В среднем в день у него бывает 6 уроков.

Уроки в России и Латвии похожи. Мне есть с чем сравнивать: было время, когда мы жили и в России. В Латвию мы переехали 5 лет назад. Единственное различие в том, что тут преподают латвийскую историю и латышский язык. Правда, скоро обещают всё преподавание перевести исключительно на латышский. Образование слабенькое, учителей часто не хватает. Поэтому после латвийской школы поступить в российский вуз очень сложно. А в Европе для нас обучение только платное. Есть вариант поступать в Германию, но там всё на немецком языке.

Мы живём в 20 минутах езды на машине от центра Риги, в городе Саласпилсе. От местной власти зависит, есть ли в школе дополнительные факультативы.

Например, полгода назад в городе построили бассейн и в программу ввели бесплатный урок плавания 1 раз в неделю. Также нашей Думой частично оплачиваются другие занятия. Мой сын ходит на лёгкую атлетику. В месяц 30% за него плачу я: это примерно 4 евро. Остальные 70% (около 16 евро) платит Дума. Для сравнения, в среднем другие кружки и занятия в школе и в спорткомплексе стоят 60 евро. А в этом году у нас появился ещё один бесплатный факультатив. Нам преподают немецкий язык 1 раз в неделю.

Всех детей от 1 до 12 класса обеспечивают бесплатным питанием.



В Саласпилсе находится мемориальный комплекс в память о погибших узниках. Фото: АиФ / Георгий Зотов

Но отдельно я хочу сказать о преподавании истории в школе. Здесь её преподносят так, что, например саласпилский лагерь фашистов, где погибли тысячи детей и взрослых, убивали и мучали, качали детскую кровь солдатам, — это трудовой лагерь. Это просто ужасно! Я бы отсюда уехала и давала образование своим детям только в России, но по семейным обстоятельствам вынуждена находиться здесь.

Рисхаб Шарма, Дели (Индия)

Я недавно переехал в Россию из Дели, поэтому помню хорошо свою школу.

Занятия у нас начинались в 8:00 и продолжались примерно до 14:30. Нам преподавали хинди, английский, математику, химию, физику, биологию, политику. На политике рассказывали об индийских законах и политическом устройстве Индии, а также других государств. Каждое утро в школе всегда начинается с исполнения индийского гимна, это беспрекословно. А в остальном обычные уроки, как и везде.



Рисхаб Шарма: «Йогу в индийских школах не преподают». Фото: Из личного архива / Рисхаб Шарма

В нашей школе форма была обязательна, но у каждой школы она своя. Йогу школьникам не преподают, только у студентов она считается одним из обязательных предметов.