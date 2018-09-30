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Внимание! Розыск
01.10.2018 — Разное | Лоевский край
Могилевским РОВД разыскивается без вести пропавшая Веретенова Инга Владимировна, 25.05.1967 года рождения, проживавшая по адресу: Могилевский район, д.Черёмушки, ул.Озёрная, д.4, кв.2, которая 20.04.2018 около 20 часов ушла из дома и пропала без вести.
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Могилевским РОВД разыскивается без вести пропавшая Веретенова Инга Владимировна, 25.05.1967 года рождения, проживавшая по адресу: Могилевский район, д.Черёмушки,...
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