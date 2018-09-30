Внимание! Розыск

Могилевским РОВД разыскивается без вести пропавшая Веретенова Инга Владимировна, 25.05.1967 года рождения, проживавшая по адресу: Могилевский район, д.Черёмушки, ул.Озёрная, д.4, кв.2, которая 20.04.2018 около 20 часов ушла из дома и пропала без вести.

Её приметы: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волос прямой короткий светлого цвета, глаза серые, лицо треугольное, нос прямой.

Была одета: брюки темного цвета, свитер синего цвета, туфли коричневого цвета.

27.05.2018 разыскиваемая находилась в г.Жлобине, где, с почтового отделения по ул.Первомайской, 76, отправила письмо по месту своего жительства, в котором сообщила, что работает и проживает в Гомельской области.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 8 (0222) 22-15-92, 8 (0222) 23-01-90, 8 (029) 698-85-35 или 102.

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