Когда включат отопление в Жлобине?

В связи со значительным похолоданием, а также прогнозом дальнейшего снижения температур наружного воздуха (в отдельных районах возможны заморозки до -3°С), Жлобинским райисполкомом принято решение с 1 октября 2018 года произвести включение систем отопления объектов медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек.

Если среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней не будет превышать плюс восьми градусов - отопление включат и в жилом фонде.





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