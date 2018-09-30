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Когда включат отопление в Жлобине?
01.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В связи со значительным похолоданием, а также прогнозом дальнейшего снижения температур наружного воздуха (в отдельных районах возможны заморозки до -3°С), Жлобинским райисполкомом принято решение с 1 октября 2018 года произвести включение систем отопления объектов медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек.
Если среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти дней не будет превышать плюс восьми градусов - отопление включат и в жилом фонде.
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В связи со значительным похолоданием, а также прогнозом дальнейшего снижения температур наружного воздуха (в отдельных районах возможны заморозки до...
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