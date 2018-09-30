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Милиция разыскивает пропавшую первокурсницу Ляховичского колледжа

01.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Милиция разыскивает пропавшую первокурсницу Ляховичского колледжа

Сотрудники правоохранительных органов две недели разыскивают пропавшую учащуюся Ляховичского государственного аграрного колледжа, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В Ляховичский РОВД обратился житель Солигорска. Мужчина сообщил, что 14 сентября его дочь 2002 года рождения ушла из общежития своего колледжа, на связь она не выходила. Ляховичским районным отделом Следственного комитета по данному факту 29 сентября возбуждено уголовное дело.

Девушка в этом году поступила на первый курс Ляховичского аграрного колледжа, ранее она уже уходила из дома. Сотрудники уголовного розыска отрабатывают различные версии местонахождения несовершеннолетней учащейся.

На вид беглянке 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы до плеч (окрашенные на макушке в желтый цвет). Была одета в черные джинсы, серую ветровку без капюшона, черные кроссовки с белыми вставками. На левом предплечье у девушки есть татуировка с изображением символа инь-янь. 

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Сотрудники правоохранительных органов две недели разыскивают пропавшую учащуюся Ляховичского государственного аграрного колледжа, сообщил БЕЛТА...
 
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