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Вечная любовь закончилась. Умер композитор Шарль Азнавур
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На 95-м году жизни умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер Шарль Азнавур, сообщает AFP с ссылкой на представителей музыканта. Азнавур считается одним из главных французских исполнителей 20 века. За свою карьеру он сочинил и записал до 1300 песен, сыграл в 60 фильмах, а его пластинки разошлись общим тиражом в 200 миллионов экземпляров.
Согласно совместному опросу журнала Time и CNN в 1998, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Его настоящее имя – Шахнур Вахинак Азнавурян, поскольку корни у великого композитора – армянские.
В 2014 году Шарль Азнавур был гостем на передаче «Вечерний Ургант» – на тот момент ему было 90 лет. А годом позже Шарль был гостем Познера.
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На 95-м году жизни умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер Шарль Азнавур, сообщает AFP с ссылкой на представителей музыканта. Азнавур считается...
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