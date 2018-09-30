Вечная любовь закончилась. Умер композитор Шарль Азнавур

На 95-м году жизни умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер Шарль Азнавур, сообщает AFP с ссылкой на представителей музыканта. Азнавур считается одним из главных французских исполнителей 20 века. За свою карьеру он сочинил и записал до 1300 песен, сыграл в 60 фильмах, а его пластинки разошлись общим тиражом в 200 миллионов экземпляров.

Слушайте Une vie d'amour — Charles Aznavour на Яндекс.Музыке

Согласно совместному опросу журнала Time и CNN в 1998, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Его настоящее имя – Шахнур Вахинак Азнавурян, поскольку корни у великого композитора – армянские.

Le chanteur Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans, (attachées de presse) #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 1 октября 2018 г.

В 2014 году Шарль Азнавур был гостем на передаче «Вечерний Ургант» – на тот момент ему было 90 лет. А годом позже Шарль был гостем Познера.