Власти придумали, как решить вопрос с магазинами с дешевыми товарами из Средней Азии

Власти придумали, как решить вопрос с магазинами, в которых продают дешевые товары легпрома из Средней Азии. Планируется, что будут внесены изменения в указ № 510, который предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Об этом сообщил начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов на форуме предпринимателей, который сегодня проходит в Минске.

Напомним, большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг. На «азиатов» жалуются в том числе индивидуальные предприниматели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото Мирона Климовича, TUT.BY

Павел Филиппов рассказал, что сейчас «прорабатываются корректировки указа № 510, который разрешает 2 года не проводить проверки».

— Чтобы меру скорректировать, нужно решение главы государства. МАРТ внесет такое предложение, чтобы можно было оперативно реагировать на нарушения в азиатских магазинах, — рассказал Павел Филиппов.

Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Многие же «азиаты» открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.

О том, что по результатам проверок магазинов с дешевым товаром легпрома из Средней Азии могут быть внесены предложения главе государства по внесению изменений в 510-й указ, рассказывал ранее первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. Выработкой этого предложения будет заниматься, как отмечалось, рабочая группа, в которую войдут представители МАРТ, МВД, Госстандарта, Минздрава, облисполкомов и Мингорисполкома.

В сентябре чиновники проверили , как работают магазины с дешевым товаром легкой промышленности из Средней Азии. Проверяющие везде нашли нарушения законодательства о торговле, а в некоторых магазинах — повторно.

Под мониторинг попали 27 магазинов в 8 городах — Кобрине, Жодино, Речице, Полоцке, Новополоцке, Гродно, Бобруйске и Минске.

Во всех магазинах проверяющие нашли нарушения законодательства о торговле. Среди них — неполная и недостоверная информация о продавце и производителе товара, а также отсутствие документов об оценке соответствия по техрегламенту Таможенного союза.

— Установленные факты указывают на непринятие субъектами хозяйствования мер по обеспечению безопасности реализуемой продукции, в том числе продукции, предназначенной для детей и подростков. Иными словами, в продажу допускается некачественная продукция, несущая потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — поясняют в МАРТ.

Проверяющие запретили продажу небезопасного товара на общую сумму больше 38,8 тысячи рублей.

В первом квартале этого года специалисты Госстандарта провели мониторинг работы 99 субъектов хозяйствования, которые реализуют продукцию легкой промышленности из Средней Азии.

— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточнял ранее начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.

Из нарушений, которые чаще всего встречаются, — отсутствие идентификации продукции, уточнял ранее Игорь Буссель. К тому же у многих торговцев из Средней Азии отсутствуют документы на товар, которые подтверждают его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза — сертификаты соответствия, декларации о соответствии.