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Власти придумали, как решить вопрос с магазинами с дешевыми товарами из Средней Азии
Власти придумали, как решить вопрос с магазинами, в которых продают дешевые товары легпрома из Средней Азии. Планируется, что будут внесены изменения в указ № 510, который предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Об этом сообщил начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов на форуме предпринимателей, который сегодня проходит в Минске.
Напомним, большинство торговцев из Средней Азии открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг. На «азиатов»
Павел Филиппов рассказал, что сейчас «прорабатываются корректировки указа № 510, который разрешает 2 года не проводить проверки».
— Чтобы меру скорректировать, нужно решение главы государства. МАРТ внесет такое предложение, чтобы можно было оперативно реагировать на нарушения в азиатских магазинах, — рассказал Павел Филиппов.
Напомним, указом № 510 введен мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Многие же «азиаты» открыли магазины как раз меньше двух лет назад, то есть они не подпадают под внеплановые проверки, у них только проводят мониторинг.
О том, что по результатам проверок магазинов с дешевым товаром легпрома из Средней Азии могут быть внесены предложения главе государства по внесению изменений в 510-й указ,
В сентябре чиновники
Под мониторинг попали 27 магазинов в 8 городах — Кобрине, Жодино, Речице, Полоцке, Новополоцке, Гродно, Бобруйске и Минске.
Во всех магазинах проверяющие нашли нарушения законодательства о торговле. Среди них — неполная и недостоверная информация о продавце и производителе товара, а также отсутствие документов об оценке соответствия по техрегламенту Таможенного союза.
— Установленные факты указывают на непринятие субъектами хозяйствования мер по обеспечению безопасности реализуемой продукции, в том числе продукции, предназначенной для детей и подростков. Иными словами, в продажу допускается некачественная продукция, несущая потенциальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, — поясняют в МАРТ.
Проверяющие запретили продажу небезопасного товара на общую сумму больше 38,8 тысячи рублей.
В первом квартале этого года специалисты Госстандарта
— Было обследовано 1667 наименований продукции, нарушения установлены по 1643 наименованиям. Это высокий показатель, — уточнял ранее начальник управления госнадзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.
Из нарушений, которые чаще всего встречаются, — отсутствие идентификации продукции, уточнял ранее Игорь Буссель. К тому же у многих торговцев из Средней Азии отсутствуют документы на товар, которые подтверждают его безопасность и соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза — сертификаты соответствия, декларации о соответствии.
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Планируется, что будут внесены изменения в указ № 510, который предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с...
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