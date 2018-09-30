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Американец похудел на 80 кг, не отказываясь от пиццы, бургеров и картошки фри

01.10.2018 15:38 — Разное | Tut.by  
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Американец Энтони Браун похудел больше, чем на 80 кг, не отказавшись от любимой еды. Спустя шесть лет он работает тренером и собственной историей мотивирует других.

— Сложно сказать, когда лишний вес стал для меня проблемой. Я всегда был больше других, но списывал все на свой высокий рост, — рассказывал Энтони. — В 2010 году у моей младшей сестры диагностировали диабет, что меня очень удивило: я был толще нее, но здоров. Но в тот момент понял: надо что-то менять.

Энтони решил взвесится. Весы, максимальное значение которых равнялось 170 кг, отобразили ошибку — Энтони весил больше.

Парень пробовал разные диеты: от кето до низкоуглеводной — но все это не слишком ему нравилось. Тогда он решил есть то же, что и обычно, просто соблюдая дневную норму калорий — в его случае, около 2,4 тысяч ккал. И укладывался в нее, съедая меньше пиццы, бургеров или картошки фри.

— Единственным правилом моей диеты было «сохранять ежедневный дефицит калорий». А если в каком-то продукте ты не можешь посчитать калории, не ешь его.

Первые полгода Энтони худел за счет изменения питания, не заглядывая в тренажерный зал. Но после, когда стрелка весов опустилась до 130 кг, он начал посещать тренировки.

Спустя шесть лет вес Энтони составляет около 94 килограммов. Он упражняется пять раз в неделю и отмечает, что стал гораздо уверенне в себе.

— Помните, похудение — это марафон, а не гонка. Если вы споткнулись, допустили ошибку в пути, у вас есть возможность все исправить. Но цели вы достигните, только если не свернете с пути. И поверьте мне, это того стоит.

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Американец Энтони Браун похудел больше, чем на 80 кг, не отказавшись от любимой еды.
 
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