Американец похудел на 80 кг, не отказываясь от пиццы, бургеров и картошки фри

Американец Энтони Браун похудел больше, чем на 80 кг, не отказавшись от любимой еды. Спустя шесть лет он работает тренером и собственной историей мотивирует других.

Публикация от Anthony Brown (@antbyzz) 3 Ноя 2015 в 7:57 PST

— Сложно сказать, когда лишний вес стал для меня проблемой. Я всегда был больше других, но списывал все на свой высокий рост, — рассказывал Энтони. — В 2010 году у моей младшей сестры диагностировали диабет, что меня очень удивило: я был толще нее, но здоров. Но в тот момент понял: надо что-то менять.

Энтони решил взвесится. Весы, максимальное значение которых равнялось 170 кг, отобразили ошибку — Энтони весил больше.

Публикация от Anthony Brown (@antbyzz) 6 Апр 2016 в 3:38 PDT

Парень пробовал разные диеты: от кето до низкоуглеводной — но все это не слишком ему нравилось. Тогда он решил есть то же, что и обычно, просто соблюдая дневную норму калорий — в его случае, около 2,4 тысяч ккал. И укладывался в нее, съедая меньше пиццы, бургеров или картошки фри.

— Единственным правилом моей диеты было «сохранять ежедневный дефицит калорий». А если в каком-то продукте ты не можешь посчитать калории, не ешь его.

Публикация от Anthony Brown (@antbyzz) 14 Авг 2018 в 4:03 PDT

Первые полгода Энтони худел за счет изменения питания, не заглядывая в тренажерный зал. Но после, когда стрелка весов опустилась до 130 кг, он начал посещать тренировки.

Спустя шесть лет вес Энтони составляет около 94 килограммов. Он упражняется пять раз в неделю и отмечает, что стал гораздо уверенне в себе.

Публикация от Anthony Brown (@antbyzz) 15 Авг 2018 в 1:00 PDT

— Помните, похудение — это марафон, а не гонка. Если вы споткнулись, допустили ошибку в пути, у вас есть возможность все исправить. Но цели вы достигните, только если не свернете с пути. И поверьте мне, это того стоит.