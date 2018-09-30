ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские разработчики рассказали о проекте "самолета будущего"

01.10.2018 15:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия совместно с партнерами из Европы ведет разработку гиперзвукового самолета, рассказал генеральный директор ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института) Кирилл Сыпало в телестудии «Роскосмоса». По его словам, топливом для перспективного самолета будет служить водород, передает РБК.


«Самолет будущего — он не один, это целая линейка самолетов. Прежде всего это сверхзвуковые и впоследствии гиперзвуковые перелеты, в том числе орбитальные самолеты, которые позволят существенно, в разы сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния, что очень актуально как для нас, так и стран БРИКС с учетом их географического положения», — рассказал глава ЦАГИ.

​Сыпало отметил, что по ЦАГИ занимается отработкой проектов, использующих альтернативные виды топлива. «Проект по гиперзвуковому гражданскому самолету, который разрабатывает ЦАГИ вместе с европейским сообществом в рамках проекта HEXAFLY, как раз предполагает использование двигателя на жидком водороде», — рассказал он.

Сыпало отметил, что речь идет не только об увеличении скорости перевозок. «Помимо принципа „быстрее, выше, сильнее“ мы понимаем, что самолет также должен стать безопаснее, должен меньше оказывать воздействия на окружающую среду, стать комфортнее для пассажиров», — подчеркнул он.

В проекте HEXAFLY (High Speed Experimental Fly Vehicles) с российской стороны, помимо ЦАГИ, участвуют Центральный институт авиационного моторостроения, Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова и Московский физико-технический институт. Зарубежные разработчики представлены в проекте Европейским космическим агентством, Французским центром аэрокосмических исследований (ONERA) Итальянским аэрокосмическим исследовательским центром (CIRA).

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топливом для перспективного самолета будет служить водород.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика