В субботу 29 сентября на стадионе «Юность» прошел очередной фестиваль Академии футбола «Динамо-Брест», на котором были отобраны 68 детей 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, пишет «Брестская газета».





В фестивале приняли участие 157 детей, проживающие в Бресте и Брестском районе, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Брест».

Напомним, Академия футбола «Динамо — Брест» официально открылась в октябре 2016 года. Среди задач руководства — создание в городе футбольной академии среднего европейского уровня, а также подготовка игроков для местного «Динамо» уже с юного возраста.

Академия рассчитана примерно на 200 человек.