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Конкурс в Академию футбола "Динамо-Брест" составил более 2 человек на место

01.10.2018 15:31 — Разное | Tut.by  
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В субботу 29 сентября на стадионе «Юность» прошел очередной фестиваль Академии футбола «Динамо-Брест», на котором были отобраны 68 детей 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, пишет «Брестская газета».


В фестивале приняли участие 157 детей, проживающие в Бресте и Брестском районе, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Брест».

Напомним, Академия футбола «Динамо — Брест» официально открылась в октябре 2016 года. Среди задач руководства — создание в городе футбольной академии среднего европейского уровня, а также подготовка игроков для местного «Динамо» уже с юного возраста.

Академия рассчитана примерно на 200 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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В фестивале приняли участие 157 детей, проживающие в Бресте и Брестском районе.
 
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