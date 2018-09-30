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Конкурс в Академию футбола "Динамо-Брест" составил более 2 человек на место
В субботу 29 сентября на стадионе «Юность» прошел очередной фестиваль Академии футбола «Динамо-Брест», на котором были отобраны 68 детей 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения,
В фестивале приняли участие 157 детей, проживающие в Бресте и Брестском районе, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо-Брест».
Напомним, Академия футбола «Динамо — Брест» официально открылась в октябре 2016 года. Среди задач руководства — создание в городе футбольной академии среднего европейского уровня, а также подготовка игроков для местного «Динамо» уже с юного возраста.
Академия рассчитана примерно на 200 человек.
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В фестивале приняли участие 157 детей, проживающие в Бресте и Брестском районе.
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