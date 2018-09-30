ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минск приедет легендарный футболист Хавьер Дзанетти. Как с ним потренироваться?

01.10.2018 15:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

17 октября в Минск приедет легендарный аргентинский футболист, вице-президент итальянского «Интера» Хавьер Дзанетти. Он примет участие в открытии первой в Беларуси футбольной школы миланского клуба — «Интер Академии ФШМ Минск».


Фото: Reuters

К этому событию наш портал, совместно с «Интер Академией» объявляет конкурс среди любительских команд Беларуси «Хавьер Дзанети ждет вас на открытую тренировку!», призом в котором станет возможность потренироваться с самим Хавьером Дзанетти.

Что для этого нужно?

Каждая желающая любительская/уличная команда в составе не менее четырех человек должна подготовить заявку-визитку в любом формате: видео тренировки, эссе, фотографии, рассказы родственников, подкаст или что-то совершенно новое.

Отправить заявку-визитку единым письмом на FSM-Minsk@tut.by вплоть по 13 октября включительно.

Что будет дальше?

Все присланные заявки-визитки в обязательном порядке отсмотрит предварительное жюри в составе сотрудников «Интер Академии ФШМ Минск» и спортивной редакции нашего портала.

Затем будет отобран список претендентов, за которых пользователи смогут проголосовать на портале начиная с 14 октября. Команда, которая наберет наибольшее количество голосов, потренируется с легендарным футболистом.


Открыть/скачать видео (1.98 МБ)

Сколько будет победителей?

Будет две команды победителей. Одна выбирается путем открытого народного голосования на портале, вторая — по мнению тренеров «Интер Академии ФШМ Минск».

А что будет с остальными участниками?

Все команды, принявшие участие в конкурсе, останутся в поле зрения организаторов и по мере возможности будут приглашаться к участию в запланированных нами мероприятиях по продвижению любительского и профессионального футбола в течение года.

Есть ли какие-то ограничения для подачи заявки?

Ограничений нет. Организаторы максимально демократично подойдут к рассмотрению заявок-визиток, приветствуя каждую команду уличного/любительского футбола.

Дедлайн?

Конкурс любительских команд по футболу стартует 1 октября 2018. Голосование начнется 14 октября и 15 октября в 23.59 будет закрыто.

Затем организаторы подведут итоги и огласят победителей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 октября в Минск приедет легендарный футболист, вице-президент итальянского "Интера" Хавьер Дзанетти.
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате наезда на дерево пострадала женщина-водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика