В Минск приедет легендарный футболист Хавьер Дзанетти. Как с ним потренироваться?

17 октября в Минск приедет легендарный аргентинский футболист, вице-президент итальянского «Интера» Хавьер Дзанетти. Он примет участие в открытии первой в Беларуси футбольной школы миланского клуба — «Интер Академии ФШМ Минск».



Фото: Reuters

К этому событию наш портал, совместно с «Интер Академией» объявляет конкурс среди любительских команд Беларуси «Хавьер Дзанети ждет вас на открытую тренировку!», призом в котором станет возможность потренироваться с самим Хавьером Дзанетти.

Что для этого нужно?

Каждая желающая любительская/уличная команда в составе не менее четырех человек должна подготовить заявку-визитку в любом формате: видео тренировки, эссе, фотографии, рассказы родственников, подкаст или что-то совершенно новое.

Отправить заявку-визитку единым письмом на FSM-Minsk@tut.by вплоть по 13 октября включительно.

Что будет дальше?

Все присланные заявки-визитки в обязательном порядке отсмотрит предварительное жюри в составе сотрудников «Интер Академии ФШМ Минск» и спортивной редакции нашего портала.

Затем будет отобран список претендентов, за которых пользователи смогут проголосовать на портале начиная с 14 октября. Команда, которая наберет наибольшее количество голосов, потренируется с легендарным футболистом.

Сколько будет победителей?

Будет две команды победителей. Одна выбирается путем открытого народного голосования на портале, вторая — по мнению тренеров «Интер Академии ФШМ Минск».

А что будет с остальными участниками?

Все команды, принявшие участие в конкурсе, останутся в поле зрения организаторов и по мере возможности будут приглашаться к участию в запланированных нами мероприятиях по продвижению любительского и профессионального футбола в течение года.

Есть ли какие-то ограничения для подачи заявки?

Ограничений нет. Организаторы максимально демократично подойдут к рассмотрению заявок-визиток, приветствуя каждую команду уличного/любительского футбола.

Дедлайн?

Конкурс любительских команд по футболу стартует 1 октября 2018. Голосование начнется 14 октября и 15 октября в 23.59 будет закрыто.

Затем организаторы подведут итоги и огласят победителей.