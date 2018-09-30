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В Минск приедет легендарный футболист Хавьер Дзанетти. Как с ним потренироваться?
17 октября в Минск приедет легендарный аргентинский футболист, вице-президент итальянского «Интера» Хавьер Дзанетти. Он примет участие в открытии первой в Беларуси футбольной школы миланского клуба — «Интер Академии ФШМ Минск».
К этому событию наш портал, совместно с «Интер Академией» объявляет конкурс среди любительских команд Беларуси «Хавьер Дзанети ждет вас на открытую тренировку!», призом в котором станет возможность потренироваться с самим Хавьером Дзанетти.
Что для этого нужно?
Каждая желающая любительская/уличная команда в составе не менее четырех человек должна подготовить заявку-визитку в любом формате: видео тренировки, эссе, фотографии, рассказы родственников, подкаст или что-то совершенно новое.
Отправить заявку-визитку единым письмом на
Что будет дальше?
Все присланные заявки-визитки в обязательном порядке отсмотрит предварительное жюри в составе сотрудников «Интер Академии ФШМ Минск» и спортивной редакции нашего портала.
Затем будет отобран список претендентов, за которых пользователи смогут проголосовать на портале начиная с 14 октября. Команда, которая наберет наибольшее количество голосов, потренируется с легендарным футболистом.
Сколько будет победителей?
Будет две команды победителей. Одна выбирается путем открытого народного голосования на портале, вторая — по мнению тренеров «Интер Академии ФШМ Минск».
А что будет с остальными участниками?
Все команды, принявшие участие в конкурсе, останутся в поле зрения организаторов и по мере возможности будут приглашаться к участию в запланированных нами мероприятиях по продвижению любительского и профессионального футбола в течение года.
Есть ли какие-то ограничения для подачи заявки?
Ограничений нет. Организаторы максимально демократично подойдут к рассмотрению заявок-визиток, приветствуя каждую команду уличного/любительского футбола.
Дедлайн?
Конкурс любительских команд по футболу стартует 1 октября 2018. Голосование начнется 14 октября и 15 октября в 23.59 будет закрыто.
Затем организаторы подведут итоги и огласят победителей.
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17 октября в Минск приедет легендарный футболист, вице-президент итальянского "Интера" Хавьер Дзанетти.
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