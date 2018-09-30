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Тема активного долголетия в Беларуси приобретает все большее значение

01.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Тема активного долголетия в Беларуси приобретает все большее значениеВ поддержке пожилых граждан, повышении качества их жизни и досуга необходимо скоординировать усилия. Такое мнение на республиканской конференции «Общество для всех возрастов: активное долголетие» высказала заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина подчеркнула, что тема активного долголетия в республике приобретает все большее значение. Речь идет не только о вовлечении жителей старшего возраста в объединения по интересам, а в первую очередь о сохранении их привычного образа жизни, независимости. «Мы не можем не говорить об этом, поскольку количество людей в возрасте 65 плюс увеличивается. А это значит, что изменяется спрос на товары и услуги, рынок труда, сферы здравоохранения, социальной защиты», — сказала она.

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В поддержке пожилых граждан, повышении качества их жизни и досуга необходимо скоординировать усилия. Такое мнение на республиканской конференции «Общество для
 
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