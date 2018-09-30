В Гомельской области начали включать отопление в детских садах, школах, больницах



В Гомельской области начали включать отопление на объектах социальной сферы с 29 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Вячеслав Пархоменко.

Первыми в регионе тепло получают объекты социальной сферы Гомеля и области — детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и др.

Отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. В целях правильной активизации систем, недопущения гидроударов и срыва циркуляции теплоносителя процесс запускается постепенно.

По словам Вячеслава Пархоменко, в настоящее время проводится мониторинг температурного режима, после чего будет принято решение о необходимости включения отопления в зданиях жилищного фонда. Согласно нормативам тепло в квартиры подается при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 8 градусов и ниже, сохраняющейся в течение пяти суток.

Как сообщалось, паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители тепловой энергии, находящиеся на обслуживании ЖКХ — всего 582 теплоисточника, а также все организации, транспортирующие тепловую энергию. Подготовлен и жилищный фонд. Чтобы обеспечить надежную работу объектов в осенне-зимний период, был проведен профилактический ремонт всех коммунальных теплоисточников, центральных тепловых пунктов, инженерных систем отопления жилых домов.