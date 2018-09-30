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Белорусские страховщики в январе-августе увеличили объем собранных взносов на 15,5%

01.10.2018 15:09 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские страховые компании в январе-августе 2018 года увеличили объем собранных взносов по прямому страхованию и сострахованию по сравнению с январем-августом 2017 года на 15,5%, до Br804,9 млн, сказано в сообщении Минфина Беларуси.

За восемь месяцев поступления по добровольным видам страхования составили Br479,4 млн (рост на 19,3%), по обязательным видам страхования – Br325,5 млн (рост на 19,4%).

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов в январе-августе 2018 года составил 59,6% против 57,6% в январе-августе 2017 года.

За январь-август 2018 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения сложились в сумме Br401,5 млн, увеличившись на 13,8%.

Уровень страховых выплат к общей сумме страховых взносов в январе-августе 2018 года составил 49,9% против 50,6% в январе-августе 2017 года.

За январь-август 2018 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды Br71,8 млн (снижение на 19,2%).

В Беларуси действуют 16 страховых компаний, в том числе 12 компаний осуществляют страхование иное, чем страхование жизни, две компании - страхование жизни. На рынке также работают одно экспортно-кредитное агентство (ЭКА) и одна перестраховочная компания. На пять крупнейших компаний приходилось 77% собранных страховых премий в 2017 году.

 
 
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Белорусские страховые компании в январе-августе 2018 года увеличили объем собранных взносов по прямому страхованию и сострахованию по сравнению с январем-августом...
 
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