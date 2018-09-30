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Витебская область примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России, намерена нарастить доходы от экспорта

01.10.2018 14:39 — Разное | Интерфакс  
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V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве, сообщает региональное издание "Витебские вести".

Областная газета цитирует заместителя председателя Совета Республики Национального собрания, председателя организационного комитета по подготовке и проведению форума Марианну Щеткину: "Сегодня можно говорить, что форум стал визитной карточкой регионального сотрудничества Беларуси и России". За годы проведения форума в рамках мероприятия было заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму свыше 930 млн долларов.

Витебская область на V Форуме регионов планирует подписать экспортных контрактов на общую сумму в 612,2 млн российских рублей (51,8 млн. долларов) - на 11,8 млн долларов больше, чем было заключено на прошлогоднем форуме. 

В рамках V Форума регионов Беларуси и России Витебский областной исполнительный комитет планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Администрацией Курской области, сообщил изданию начальник управления внешнеэкономической деятельности комитета экономики Витебского облисполкома Александр Тихонов. "Подписание двусторонних документов между регионами братских государств уже стало традицией, и является важным, поскольку позволяет активизировать взаимодействие организаций и предприятий", - подчеркивают "Витебские вести".

По итогам семи месяцев текущего года товарооборот Витебской области с регионами РФ составил 2 млрд долларов, с показателем роста к прошлому периоду 130,1%. Экспортировано товаров на сумму 517,4 млн долларов.

Без учета субъектов хозяйствования  республиканского подчинения, нефти и нефтепродуктов предприятиями области обеспечено положительное сальдо внешнеторгового баланса в объеме 37,8 млн долларов.

Структура внешней торговли остается устойчивой. Основу экспортных поставок составляют товары предприятий химической, легкой, пищевой промышленности, а также продукция деревообработки и станкостроения и других направлений, давно зарекомендовавших себя на российском рынке, рассказал А.Тихонов. Витебская область поставляет в РФ полиэтилен, стеклоткани, акриловый жгут,  одежда,  обувь, мебель, плиты MDF, строительные материалы, доломит, торф, льняные ткани и изделия из льна, ковры и напольные покрытия,  мясо-молочная и плодоовощная продукция. Коммерческие предприятия экспортируют кабельную продукцию, изделия для транспортировки и упаковки, лекарственные средства, вакцины, мебель, присадки к смазочным маслам, огнетушители, профилированные листы, плиты из поликарбонатов, оборудование для фильтрования и очистки воды.

"Субъекты хозяйствования Витебской области готовы предложить российским партнерам любые взаимовыгодные направления сотрудничества. Важно совместно с российскими партнерами на территории области создавать экспортоориентированные предприятия по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, полноценно и эффективно использовать богатый ресурсный потенциал северного региона, его уникальные природные условия, транспортно-логистические возможности, научный и кадровый резерв", - подчеркнул начальник управления внешнеэкономической деятельности комитета экономики Витебского облисполкома.

Главным событием V Форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", разделенное на пять секций: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Традиционно в рамках форума пройдут бизнес-встречи и переговоры, в которых примут участие главы областей, руководители компаний и предприятий двух стран, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации России по межрегиональному сотрудничеству.

Также в программе Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, спартакиада Союзного государства для детей и юношества, турнир по хоккею с шайбой, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей, выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства, а также выступление фольклорных любительских коллективов Беларуси и России.

В составе делегации от Витебской области в форуме примут участие руководители предприятий-экспортеров и организаций туристической направленности. На региональной площадке для гостей будет организована торговля и дегустация. Запланированы выступления творческих коллективов области.

 
Теги: Могилев
 
 
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V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве, сообщает региональное издание "Витебские вести".
 
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