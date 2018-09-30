В Бресте пьяный 17-летний бесправник на бусе пытался скрыться от ГАИ

29 сентября в Бресте задержали пьяного 17-летнего водителя Mercedes Sprinter, который пытался скрыться, сообщает ГАИ региона.

Сообщение о нетрезвом водителе поступило в дежурную часть в 00.46. Инспекторы заметили Sprinter, которым управлял предполагаемый нарушитель, на улице Гоголя.

«Сотрудники милиции остановили водителя для проверки его физического состояния и водительского удостоверения, но водитель микроавтобуса нажал на педаль газа и попытался скрыться в направлении бульвара Космонавтов», — сообщили в ГАИ.

Сотрудники ГАИ включили проблесковые маячки и начали преследование. На требования остановиться, которые неоднократно озвучивались по громкой связи, водитель микроавтобуса не реагировал.

В районе улиц Пушкинской и Панина наряд ДПС заблокировал правонарушителя. За рулем автомобиля находился 17-летний бесправник. Освидетельствование показало 1,3 промилле. В отношении водителя составили 10 протоколов за нарушение ПДД.