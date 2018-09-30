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Монашки в топе. Что минчане смотрели всю прошлую неделю

01.10.2018 15:42 — Разное | Tut.by  
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Понедельник — прекрасный день, чтобы распланировать походы в кино на всю неделю вперед. Если ориентироваться в рейтинге сложно, AFISHA.TUT.BY предлагает ознакомиться со списком самых кассовых фильмов столичного проката. В пятерке — хоррор «Проклятье монахини», который во второй раз занимает лидирующее положение, премьерная «Тайна дома с часами», «Агент Джонни Инглиш 3.0», «Простая просьба» и «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым.


По данным УП «Киновидеопрокат», лента «Проклятие монахини» уже вторую неделю подряд занимает первую строку со сборами в 48,8 тысяч рублей. Чем «демоническая монахиня» обаяла минскую публику?

Пятая часть вселенной фильмов «Заклятие» была полностью снята в Румынии — на родине самого Дракулы. Съемки начались в мае 2017-го, чтобы благословить съемочную группу, на площадку даже прибыл католический священник. Когда в уединенном румынском монастыре совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов.

Семейный фэнтези-фильм Элая Рота «Тайна дома с часами» с Кейт Бланшетт появился в прокате в прошлый четверг и успел собрать 28,7 тысяч рублей, тем самым заняв второе место топа.

Сирота Льюис переезжает жить к своему дяде Джонатану и понимает, что его дядя и их соседка — волшебники. Они ищут тикающие часы в доме Джонатана. Часы отсчитывают время, оставшееся до конца света. Смогут ли эти трое спасти мир от гибели?

«Агент Джонни Инглиш 3.0», как и «проклятая монахиня», не изменил свою позицию по сравнению с прошлой неделей: у комедийного боевика — снова третье место и сборы в 18,9 тысяч рублей. Напомним, что в третьем фильме франшизы «Джонни Инглиш» компанию Роуэну Аткинсону (он же — мистер Бин) составила Ольга Куриленко, когда-то игравшая подружку Бонда.

Несмотря на то, что актеру Дмитрию Нагиеву пришлось похудеть на 8 килограммов, чтобы исполнить роль Виталия Калоева в фильме «Непрощенный», эта премьера в нашем топе всего четвертая: она собрала у минских зрителей 16,2 тысяч рублей — это в три раза меньше, чем у «Проклятия монахини».

Если сравнивать с предыдущей неделей, «Простая просьба» — микс «Исчезнувшей» и «Девушки в поезде» — потеряла одну позицию и замкнула топ самых кассовых фильмов недели: криминальный триллер с кассой в 12 тысяч рублей только пятый.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
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