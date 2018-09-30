Энциклопедия греческой жизни: обзор Assassin's Creed Odyssey

Считается, что знание древнегреческого эпоса определяет образованность человека. Можно путать Моне и Мане, но не знать, сколько подвигов совершил Геракл (12, если что) — как минимум странно. В этом смысле Assassin’s Creed Odyssey — это интерактивная энциклопедия, где можно услышать, увидеть и ощутить всю ту глыбу культурного наследия, которую оставили нам древние греки. Разве что потрогать нельзя. Но за этим — уже в музей.

Наша оценка: 9 из 10.



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Псевдоисторический сюжет Assassin’s Creed традиционно вертится вокруг древних артефактов. На этот раз ключевую роль играет копье царя Леонида. С его помощью, а также устройства под названием «Анимус» ассасины из настоящего реконструируют и «переживают» события прошлого.

Но дрязги ассасинов и Тамплиеров в современности мало кого волнуют. Главное — какую историю в Древнем мире авторы расскажут на этот раз. И в Odyssey сюжет — один из лучших в серии. Правда, он размазан по 100 часам геймплея в открытом мире. Но мы уже привыкли.



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

В начале игры можно выбрать одного из двух главных героев — Кассандру или Алексиоса. Сделав это однажды, поменять решение по ходу пьесы нельзя. В зависимости от выбора многие игровые события будут выглядеть по-разному.

При помощи «Анимуса» мы переносимся в 431 год до н.э. В Греции бушует Пелопоннесская война, Афины сражаются со Спартой за политическое и военное влияние. В это же время главная героиня (или герой) Assassin’s Creed Odyssey работает наемником на одном из греческих островов. Но однажды после череды событий ей приходится покинуть родные пенаты и отправиться в свою собственную одиссею. Ну а дальше все как всегда: тайные общества, охота за древними артефактами и много сражений по пути.



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Первое, что бросается в глаза — серия Assassin’s Creed окончательно и, кажется, бесповоротно превратилась в ролевую игру. С большим открытым миром, квестами, уровнями главного героя и диалогами. Теперь мы не просто берем задания и идем их выполнять, но и спорим, задаем вопросы собеседнику и порой даже делаем выбор, который может иметь серьезные последствия.

Да, в Assassin’s Creed появилась вариативность. Причем как в основной сюжетной линии, так и в дополнительных квестах. Видно, что разработчики робко ступают на эту дорожку, потому что некоторые решения в конечном счете незначительны. Но иногда все же возникает желание все переиграть, но обычно уже поздно, приходится жить с тем, что сделал.



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

В первые десять часов очень хочется назвать игру «Ведьмак в Древней Греции», но слишком уж много допущений придется иметь в виду. Появились полноценные диалоги, но они временами скучны. Романы можно крутить с каждым встречным-поперечным независимо от пола. Но вместо страстных постельных сцен — затухание экрана и перемотка времени. Второстепенных квестов много, но большая часть генерируется чуть ли не случайным образом. И только задания со специальным маркером выполнены с выдумкой и неожиданными поворотами. Чем больше играешь, тем больше понимаешь, что в каких-то тонких материях игра уступает «Ведьмаку».



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Это совсем не значит, что Assassin’s Creed Odyssey плоха. Многое в ней прекрасно. Чувство приключения подкрепляется особой опцией — режимом исследователя. В нем не показывается маркер точки назначения во многих заданиях, а дается словесное описание. Что-то вроде «иди к Заливу Красного озера, на севере от него найдешь то, что ищешь». Это, наверное, единственно верный способ играть, потому что так острее ощущается приключение. А игра перестает быть беготней от маркера к маркеру.

Боевая система преобразилась. Персонажа можно развивать в трех направлениях: лучник, воин и скрытный убийца. Есть как пассивные, так и активные навыки. Одновременно можно привязать по четыре активных умения на дальний и ближний бой. Приходится выбирать, что важнее — удар ногой в стиле «это Спарта!» или лечение здоровья. Вы сами собираете комбинацию в зависимости от вашего стиля игры.



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Поскольку кругом война, быть наемником выгодно. Игрок может совершать диверсии и ослаблять присутствие афинян или спартанцев в регионе в зависимости от того, кому он принадлежит. А затем участвовать в масштабной битве. Причем награда от нападающей стороны всегда больше, но и сложность выше. Битвы похожи на войну банд за лондонские кварталы из Assassin’s Creed Syndicate, только раз в 20 больше, громче и кровавей.

За победу дается опыт и ценное снаряжение, но главное — это, конечно же, ощущения бойни. Когда непонятно, где свои и где чужие. Вокруг крики, лязг мечей и щитов, земля обагрена кровью, пыль столбом. Понятно, что на третий-четвертый раз все это превращается в рутинное перебивание по кнопкам, но первый свой бой вы точно запомните.



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Но и это не все. Греки были потрясающими мореплавателями, поэтому и в игре у главного героя есть корабль. Его можно улучшать, набирать в команду уникальных персонажей, менять внешний вид. Морские бои достаточно просты, но увлекательны. На врага можно напускать град стрел и копий (в том числе огненных), таранить, брать на абордаж. Учитывая, что на карте расположено множество островов, за штурвалом стоять приходится часто.

Авторы деконструируют многие общеизвестные образы и истории, связанные с Древней Грецией, и помещают их в контекст игры. В одном из второстепенных квестов мы помогаем юноше, который заточил себя в клетку. Ему предсказано навредить своим родителям. Разумеется, уйти от судьбы не удастся. Более того, мы по незнанию ему в этом поможем.



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey



Изображение: Assassin’s Creed Odyssey

Еще один отголосок древнегреческого эпоса — охота на мифических животных. В своих странствиях Кассандра или Алексиос встретят и Немейского льва, и Критского быка и много кого еще. Апогей — Медуза Горгона и прочие мифические существа. Натурально все, что входит в ваш ассоциативный ряд с Древней Грецией, с высокой долей вероятности есть в Assassin’s Creed Odyssey.

Отношение к игре очень простое. Если вы играли в Assassin’s Creed Origins, вам понравилось и вы хотите еще больше того же самого, но лучше, то новая часть про Древнюю Грецию — ваш выбор. Если вы ждете от серии откровений и большого шага вперед, то придется потерпеть еще. Для остальных это потрясающая масштабами и красотой экранизация древнегреческих мифов и быта. Лучшее, что есть на эту тему и что запускается на вашей консоли.