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В Армении загорелась и взорвалась фура из Беларуси, перевозившая телевизоры и стиральные машины

01.10.2018 15:59 — Разное | Tut.by  
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Двухкилометровый Дилижанский автомобильный тоннель, соединяющий две области Армении, оказался заблокирован из-за возгорания и взрыва фуры с белорусскими номерами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, коммуникаций и информационных технологий Армении.


Фото: mtcit.am

По информации ведомства, инцидент произошел 29 сентября, в 11.30. Фура из Беларуси, перевозившая телевизоры и стиральные машины, загорелась в тоннеле, после чего произошел взрыв.


Фото: mtcit.am

Спасатели оперативно эвакуировали другие автомобили из тоннеля. Из-за сильного задымления некоторое время сотрудники МЧС не могли добраться до фуры, но вскоре потушили возгорание.


Фото: mtcit.am

В результате инцидента фура и груз сгорели полностью. Также огонь серьезно повредил тоннель. К счастью, пострадавших нет.

 
 
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В результате инцидента фура и груз сгорели полностью. К счастью, пострадавших нет.
 
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