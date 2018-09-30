Трое детей погибли в районе Горловки в результате взрыва боеприпаса

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СК России возбудил уголовное дело, заявив, что минно-взрывные инженерные заграждения были установлены силовыми структурами Украины.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАС С.

30 сентября в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от Горловки гуляли четверо несовершеннолетних. В результате детонации боеприпаса трое из них погибли, один ранен. По данным российских следователей, минирование территории объектов гражданской инфраструктуры ДНР было произведено украинскими силовиками. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".