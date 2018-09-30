ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трое детей погибли в районе Горловки в результате взрыва боеприпаса

01.10.2018 15:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Трое детей погибли в районе Горловки в результате взрыва боеприпаса

фото: segodnya.ua

СК России возбудил уголовное дело, заявив, что минно-взрывные инженерные заграждения были установлены силовыми структурами Украины.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

30 сентября в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от Горловки гуляли четверо несовершеннолетних. В результате детонации боеприпаса трое из них погибли, один ранен. По данным российских следователей, минирование территории объектов гражданской инфраструктуры ДНР было произведено украинскими силовиками. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК России возбудил уголовное дело, заявив, что минно-взрывные инженерные заграждения были установлены силовыми структурами Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Македонии провалился референдум о смене названия страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика