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На Столинщине опять сгорело сено, теперь 30 тонн

01.10.2018 15:57 — Разное | UDF  
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Пожар случился в Плотнице 29 сентября, передает Медиа-Полесье.

По информации Брестского ОУМЧС, загорелась скирда соломы размерами 4х20 м. Эта солома, скошенная в 2017-2018 годах, принадлежит фермерскому хозяйству.

Огонь уничтожил 30 тонн соломы.

Причину пожара спасатели устанавливают.

Это не первый случай на Столинщине, когда горят сено и солома. В начале августа Медиа-Полесье сообщало о пожаре в хозяйстве в Рубле. Тогда в огне сгорело около 150 тонн сена. В конце августа пожар случился в Ольгомле. Тогда на частном подворье сгорело 800 кг сена.

 
 
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Пожар случился в Плотнице 29 сентября.
 
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