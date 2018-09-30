На Столинщине опять сгорело сено, теперь 30 тонн

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По информации Брестского ОУМЧС, загорелась скирда соломы размерами 4х20 м. Эта солома, скошенная в 2017-2018 годах, принадлежит фермерскому хозяйству.Огонь уничтожил 30 тонн соломы.Причину пожара спасатели устанавливают.Это не первый случай на Столинщине, когда горят сено и солома. В начале августа Медиа-Полесье сообщало о пожаре в хозяйстве в Рубле. Тогда в огне сгорело около 150 тонн сена. В конце августа пожар случился в Ольгомле. Тогда на частном подворье сгорело 800 кг сена.