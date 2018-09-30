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«Ты просто очередной клоун». Анна Седокова рассказала о своём худшем концерте
Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками историей о своем худшем корпоративе.
Исполнительница рассказала о случившемся на своей странице в Instagram, за обновлениями которой следят более 4,5 миллионов человек.
По словам Седоковой, после выступления на корпоративе она плакала в номере час. «Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», – рассказала артистка.
Певица рассказала о подготовке к выступлению – это сборы, правильный настрой, благодарность зрителю. Но реальность отличается от замыслов – люди «сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна».
Анна Седокова:
Певица попросила у поклонников извинения за то, что не сдержалась и рассказала эту историю, которая очень ее огорчила.
Она пообещала всем, кто в нее верит, что она сможет собраться и стать лучшей версией себя, чтобы больше не попадать на подобные мероприятия.
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Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками историей о своем худшем корпоративе. Исполнительница рассказала о случившемся на своей странице в Instagram, за...
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