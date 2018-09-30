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«Ты просто очередной клоун». Анна Седокова рассказала о своём худшем концерте

01.10.2018 16:11 — Разное | СТВ  
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Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками историей о своем худшем корпоративе.

Исполнительница рассказала о случившемся на своей странице в Instagram, за обновлениями которой следят более 4,5 миллионов человек.

По словам Седоковой, после выступления на корпоративе она плакала в номере час. «Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», – рассказала артистка.

Певица рассказала о подготовке к выступлению – это сборы, правильный настрой, благодарность зрителю. Но реальность отличается от замыслов – люди «сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна».

«Ты просто очередной клоун». Анна Седокова рассказала о своём худшем концерте
Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова:
Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того, чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя.

Певица попросила у поклонников извинения за то, что не сдержалась и рассказала эту историю, которая очень ее огорчила.

Она пообещала всем, кто в нее верит, что она сможет собраться и стать лучшей версией себя, чтобы больше не попадать на подобные мероприятия.

В августе нынешнего года Анна Седокова показала подросшую дочь от футболиста Валентина Белькевича (читать далее).

 
 
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Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками историей о своем худшем корпоративе. Исполнительница рассказала о случившемся на своей странице в Instagram, за...
 
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