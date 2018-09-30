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В Македонии провалился референдум о смене названия страны

01.10.2018 15:55 — Разное | СТВ  
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Новости Македонии. Явка избирателей составила почти 37%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, по македонскому законодательству, она должна быть не менее 50%.

В Македонии провалился референдум о смене названия страны

Жителям было необходимо ответить на вопрос: «Поддерживают ли они членство в ЕС и НАТО, и согласны ли стать Северной Македонией». Дело в том, что нынешнее название государства «Македония» вызывает недовольство соседней Греции, в которой так же называется одна из областей.

В Македонии провалился референдум о смене названия страны

 Именно поэтому Греция выступает против вступления бывшей югославской республики в Североатлантический альянс и ЕС.

 
 
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Новости Македонии. Явка избирателей составила почти 37%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, по македонскому законодательству, она должна быть не...
 
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