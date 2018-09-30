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Вот так "броневик"! Немцы показали удлиненный вариант кроссовера Rolls-Royce Cullinan

01.10.2018 16:25 — Разное | Tut.by  
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Фирма Klassen, специализирующаяся на переделке и удлинении роскошных моделей, в портфолио которой есть растянутые версии Mercedes-Maybach S-класса, Mercedes G-класса, Bentley Bentayga и Range Rover, присмотрелась к первому SUV в истории Rolls-Royce.


Самый роскошный кроссовер в мире немцы сделали еще роскошнее. По сравнению с исходным Cullinan версия от Klassen стала без малого на метр длиннее — от носа до хвоста у внедорожного лимузина насчитывается 6,35 м! Снимков интерьера компания пока не обнародовала, но известно, что в списке доступных опций имеются новая мультимедиа-система, аудиосистема Bang & Olufsen, разделительная перегородка, атмосферная подсветка и панорамная крыша. Множеством функций в автомобиле можно управлять с помощью iPhone.


Кроме того, тюнинг Cullinan предусматривает установку брони — в итоге SUV отвечает уровню защиты Level 7 или Level 9 (опция). Базовая цена такого кроссовера почти в шесть раз выше, чем у незащищенного Cullinan — 1,8 миллиона евро!

В Klassen уже начали прием заказов на роскошный «броневик» — переделка стандартного Cullinan займет шесть месяцев.

 
 
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