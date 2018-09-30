Фирма Klassen, специализирующаяся на переделке и удлинении роскошных моделей, в портфолио которой есть растянутые версии Mercedes-Maybach S-класса, Mercedes G-класса, Bentley Bentayga и Range Rover, присмотрелась к первому SUV в истории Rolls-Royce.





Самый роскошный кроссовер в мире немцы сделали еще роскошнее. По сравнению с исходным Cullinan версия от Klassen стала без малого на метр длиннее — от носа до хвоста у внедорожного лимузина насчитывается 6,35 м! Снимков интерьера компания пока не обнародовала, но известно, что в списке доступных опций имеются новая мультимедиа-система, аудиосистема Bang & Olufsen, разделительная перегородка, атмосферная подсветка и панорамная крыша. Множеством функций в автомобиле можно управлять с помощью iPhone.





Кроме того, тюнинг Cullinan предусматривает установку брони — в итоге SUV отвечает уровню защиты Level 7 или Level 9 (опция). Базовая цена такого кроссовера почти в шесть раз выше, чем у незащищенного Cullinan — 1,8 миллиона евро!

В Klassen уже начали прием заказов на роскошный «броневик» — переделка стандартного Cullinan займет шесть месяцев.