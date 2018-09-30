В самом богатом районе Беларуси зарплаты превысили 1600 рублей. Где еще получают заветную тысячу

Средние зарплаты белорусов приближаются к заветной тысяче рублей, в августе они достигли отметки почти в 988 рублей. Но на руки получается меньше, от этой суммы еще нужно отнять налоги. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как августовские зарплаты белорусов отличаются по районам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В августе средние заработки упали в 32 районах Беларуси, больше всего — в Клецком (30,5 рубля). В Калинковичском районе зарплаты не изменились, а в остальных районах — выросли.





Лидирует по средним зарплатам по-прежнему Солигорский район. Причем за август он еще больше упрочил свое первенство. За прошлый месяц здесь средние заработки выросли сразу на 265 рублей и составили почти 1603 рубля. Эта сумма почти на 260 рублей больше, чем в Минске, и почти на 340 рублей больше, чем в Жодино.

Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в августе Район Средняя зарплата в августе (в рублях) Как изменилась по сравнению с июлем (в рублях) Солигорский 1602,8 +265,2 Минский 1175,4 -11,5 Речицкий 1110,4 +70,9 Дзержинский 1065,7 +10,1 Мозырский 1004,9 +18,2 Смолевичский 990,1 +22,3 Жлобинский 986,6 -27,8 Островецкий 954 -24,2 Светлогорский 938,1 +46,9 Логойский 916,9 +18,5

Вторую строчку по размеру средней зарплаты в августе, как и месяцем ранее, занимает Минский район — 1175 рублей. В прошлом месяце зарплаты здесь сократились в среднем почти на 12 рублей.

А вот дальше в топ-10 зарплатных лидеров произошли корректировки. К примеру, Речицкий и Дзержинский районы поменялись местами. В Речицком районе за август заработки выросли почти на 71 рубль (это второй показатель после Солигорского).

Из рейтинга выпали Несвижский и Гродненский районы, а их места заняли Светлогорский и Логойский.

Зарплатным аутсайдером по-прежнему остается Шарковщинский район, где в августе в среднем зарабатывали 611 рублей. Напомним, в июле это был единственный район, в котором средние зарплаты не дотягивали до 600 рублей.

Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в августе Район Средняя зарплата в августе (в рублях) Как изменилась по сравнению с июлем (в рублях) Шарковщинский 611,2 +21,5 Мстиславский 625,1 +19,7 Браславский 660 +17,4 Миорский 666,8 +37,4 Славгородский 669,3 +24,7 Хотимский 673,9 +13,5 Ушачский 678 +20,2 Бобруйский 678,6 +5,4 Лоевский 680,1 +7,7 Бешенковичский 682,3 +22,2

Вторую строчку районов с самыми низкими зарплатами занимает, как и в июле, Мстиславский. Здесь в среднем зарабатывают 625 рублей. Третье место за Браславским районом — 660 рублей.

Примечательно, что из топ-10 районов с самыми низкими зарплатами выпал Лиозненский. Здесь в августе средние заработки выросли на 65 рублей (это третий показатель после Солигорского и Речицкого районов).