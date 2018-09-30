В Березовском районе легковушка врезалась в грузовик

Авария произошла 30 сентября примерно в 17.45 на трассе Р84 Береза - Дрогичин.

По предварительной информации автомобилем «Рено» управлял 69-летний житель Березы. «Рено» пошел на обгон на обозначенном перекрестке, когда попутно двигавшийся грузовик «ЗИЛ», которым управлял 20-летний водитель, начал поворачивать налево, пишет БЕЛТА .

В результате машины столкнулись. В ДТП пострадали водитель «Рено» и 70-летняя пассажирка легковушки. С травмами они доставлены в районную больницу.

Проводится проверка.



