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В Березовском районе легковушка врезалась в грузовик
01.10.2018 16:31 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла 30 сентября примерно в 17.45 на трассе Р84 Береза - Дрогичин.
По предварительной информации автомобилем «Рено» управлял 69-летний житель Березы. «Рено» пошел на обгон на обозначенном перекрестке, когда попутно двигавшийся грузовик «ЗИЛ», которым управлял 20-летний водитель, начал поворачивать налево, пишет
В результате машины столкнулись. В ДТП пострадали водитель «Рено» и 70-летняя пассажирка легковушки. С травмами они доставлены в районную больницу.
Проводится проверка.
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В результате машины столкнулись. В результате ДТП пострадали водитель «Рено» и 70-летняя пассажирка легковушки.
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