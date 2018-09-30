ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17-летний нетрезвый бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бресте. Не смог...

01.10.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

29.09.2018 примерно в 00:46 в дежурную часть ГАИ УВД поступила анонимная информация о том, что по улицам города Бреста на микроавтобусе Mercedes Sprinter ездит пьяный водитель и создает угрозу безопасности дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59308.php

17-летний нетрезвый бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бресте. Не смог...


В ходе несения службы нарядом ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома на ул. Гоголя был обнаружен данный автомобиль.

Сотрудники милиции остановили водителя для проверки его физического состояния и водительского удостоверения, но водитель микроавтобуса нажал на педаль газа и попытался скрыться в направлении бульвара Космонавтов. Доложив о произошедшем в дежурную часть, наряд стал осуществлять преследование скрывающегося автомобиля.

Сотрудники ГАИ вели погоню на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками, подавали звуковые сигналы и используя громкую связь неоднократно озвучивали требования остановиться, на которые водитель так же не реагировал и продолжал двигаться на большой скорости, грубо нарушая правила и создавая угрозу для других участников дорожного движения.

В районе ул. Пушкинская - ул. Папанина правонарушитель был заблокирован нарядом ДПС.

За рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter находился 17- летний местный житель, который не имел права управления транспортным средством. Согласна акта медицинского освидетельствования в крови было обнаружено 1,3 % промилле алкоголя. В отношении правонарушителя составлены 10 административных протоколов. 

По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 110
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29.09.2018 примерно в 00:46 в дежурную часть ГАИ УВД поступила анонимная информация о том, что по улицам города Бреста на микроавтобусе Mercedes Sprinter ездит пьяный водитель и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика