17-летний нетрезвый бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бресте. Не смог...

29.09.2018 примерно в 00:46 в дежурную часть ГАИ УВД поступила анонимная информация о том, что по улицам города Бреста на микроавтобусе Mercedes Sprinter ездит пьяный водитель и создает угрозу безопасности дорожного движения.



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В ходе несения службы нарядом ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома на ул. Гоголя был обнаружен данный автомобиль.

Сотрудники милиции остановили водителя для проверки его физического состояния и водительского удостоверения, но водитель микроавтобуса нажал на педаль газа и попытался скрыться в направлении бульвара Космонавтов. Доложив о произошедшем в дежурную часть, наряд стал осуществлять преследование скрывающегося автомобиля.

Сотрудники ГАИ вели погоню на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками, подавали звуковые сигналы и используя громкую связь неоднократно озвучивали требования остановиться, на которые водитель так же не реагировал и продолжал двигаться на большой скорости, грубо нарушая правила и создавая угрозу для других участников дорожного движения.



В районе ул. Пушкинская - ул. Папанина правонарушитель был заблокирован нарядом ДПС.



За рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter находился 17- летний местный житель, который не имел права управления транспортным средством. Согласна акта медицинского освидетельствования в крови было обнаружено 1,3 % промилле алкоголя. В отношении правонарушителя составлены 10 административных протоколов.



По данному факту проводится проверка.