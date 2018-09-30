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17-летний нетрезвый бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бресте. Не смог...
01.10.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
29.09.2018 примерно в 00:46 в дежурную часть
Сотрудники милиции остановили водителя для проверки его физического состояния и водительского удостоверения, но водитель микроавтобуса нажал на педаль газа и попытался скрыться в направлении бульвара Космонавтов. Доложив о произошедшем в дежурную часть, наряд стал осуществлять преследование скрывающегося автомобиля.
Сотрудники ГАИ вели погоню на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками, подавали звуковые сигналы и используя громкую связь неоднократно озвучивали требования остановиться, на которые водитель так же не реагировал и продолжал двигаться на большой скорости, грубо нарушая правила и создавая угрозу для других участников дорожного движения.
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29.09.2018 примерно в 00:46 в дежурную часть ГАИ УВД поступила анонимная информация о том, что по улицам города Бреста на микроавтобусе Mercedes Sprinter ездит пьяный водитель и...
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