Студенты БГСХА во время практики помогают убрать урожай овощей в ОАО «Горецкое»





С 10 сентября студенты 2-3 курса пяти факультетов БГСХА отправились на практику в ОАО «Горецкое». В этом году, по словам руководителя практики УО «БГСХА» Александра Куриленко, в академии скорректировали графики образовательного процесса путем переноса сроков прохождения летней практики на сентябрь-октябрь на факультетах агрономическом, агроэкологическом, экономическом, механизации сельского хозяйства, биотехнологии и аквакультуры, чтобы помочь сельхозпредприятию убрать овощные культуры. Ежедневно в работах задействованы по 150 человек, которые, сменяя друг друга по группам и факультетам, работают на полях по одной неделе.

— Именно практика позволяет студентам своими руками «почувствовать» будущую специальность, как можно раньше получить представление об организации производственных процессов в сельском хозяйстве. Это полезно не только для будущих агрономов и агроэкологов, чья задача — возделывать сельхозкультуры, но и для инженеров, экономистов и зоотехников, которые должны на полях и в садах увидеть технологию выращивания овощной и плодоовощной продукции, — сказал Александр Николаевич.









Корреспонденты «Горецкого вестника» в минувшую пятницу посмотрели, как студенты убирают морковь.

Сегодня «трудовые десанты» уже не те, что были у родителей и преподавателей нынешних студентов, которые проводили в полях месяц: убирали лен, картофель, овощи, «квартировались в домах у бабушек» в деревне. Второкурсников и третьекурсников ежедневно привозят на автобусе на поля. Одни работают с 8.00 до 14.00, другие — с 9.00 до 15.00. Перед началом сельхозработ все прошли инструктажи по технике безопасности не только в академии, но и непосредственно в сельхозпредприятии. Ножи для резки ботвы ребята берут свои, а пакетами их обеспечивает хозяйство. Обязанности распределили по гендерному признаку: девушки выдергивают морковку, обрезают «хвостики», а парни относят овощи и высыпают в прицеп трактора или кузов машины. Упражнения на свежем воздухе на все группы мышц. Перекус прямо на поле за счет хозяйства. Привозят в термосах горячий компот из смородины собственного производства и бутерброды с маслом.





У студенток факультета биотехнологии и аквакультуры Татьяны Гарусовой из агрогородка Кривск Буда-Кошелевского района Гомельской области, Анастасии Новиковой из поселка Бабеничи Оршанского района, Елизаветы Жариковой из аг.Овсянка настроение отличное. Говорят, практика на полях первая, труд несложный, согреться от холода можно чаем, работать весело. К тому же это замечательная возможность не только пообщаться друг с другом и лучше узнать однокурсников (во время лекций и занятий для разговоров нет времени), но и сплотить коллектив, оценить, кто чего стоит. Будущий зоотехник Максим Соболь из г. Барановичи отмечает, что поля в «Горецком» окультурены, свекла и морковь неплохо уродили. Причем морковь оказалась крупнее, чем свекла. Студенты считают, что во время практики такая безвозмездная помощь хозяйству не только полезна для них как будущих специалистов аграрной отрасли, но и является благотворительной. Ведь овощная продукция, которую они убирают, предназначена для питания детей в детских садах, школах и пациентов в больницах г. Горки и района. Часть свеклы, моркови и яблок пойдет в столовую БГСХА.





Доцент Николай Татаринов и старший преподаватель ФБиА Юрий Салтанов резюмируют, что во время такой практики на полях открывают своих студентов с другой стороны. Большую часть, конечно, с лучшей. Те, кто не отличился в учебной аудитории, на деле показали себя трудолюбивыми людьми.

Директор ОАО «Горецкое» Владимир Черников благодарен студентам БГСХА и работникам городских организаций за помощь в уборке урожая для закладки в стабфонд для поставок в учреждения образования и больницы. Ежедневно студенты убирают морковь в пределах гектара и грузят более 12 тонн. Всего же силами городских помощников с полей в хранилище ОАО «Горецкое» ежедневно отправляются свыше 25-30 тонн витаминной продукции.









Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.