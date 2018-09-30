Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия

Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии без их согласия. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта, и источник на финансовом рынке. Так, россиян хотят автоматически подключать к выплате взносов с зарплат в негосударственный пенсионный фонд, а для отказа будет необходимо написать заявление.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минфин и Банк России выбрали механизм включения населения в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

Механизм подключения к ИПК на основе ст. 158 ГК по сути является возвращением к идее автоподписки граждан к отчислениям для формирования накопительной пенсии, сказал РБК профессор, руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. По его словам, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.



«Это [подключение к ИПК] коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — сказал один из источников РБК. Граждане в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, отметил он. По его словам, задача информирования работников может быть возложена на работодателя. По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.



Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в Минфин.



Отчисления граждан после подключения к ИПК будут производиться в пользу того негосударственного пенсионного фонда (НПФ), где находится человек, полагает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Если НПФ не выбран, то управляющей компанией остается ВЭБ, но в течение переходного периода, который продлится пять лет, гражданин должен будет определиться с НПФ (а ПФР будет продолжать заниматься страховой частью пенсии), считает Пахомов. ВЭБ, управляющий пенсионными средствами «молчунов», может быть наделен функциями НПФ в рамках системы ИПК, говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Глава ВЭБа Игорь Шувалов заявлял, что полностью поддерживает идею создания НПФ на базе ВЭБа.