|
Россиян подключат к новой накопительной пенсии без их согласия
Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии без их согласия. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта, и источник на финансовом рынке. Так, россиян хотят автоматически подключать к выплате взносов с зарплат в негосударственный пенсионный фонд, а для отказа будет необходимо написать заявление.
Минфин и Банк России выбрали механизм включения населения в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок», третий пункт которой гласит, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».
Механизм подключения к ИПК на основе ст. 158 ГК по сути является возвращением к идее автоподписки граждан к отчислениям для формирования накопительной пенсии, сказал РБК профессор, руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е.Кутафина Никита Лютов. По его словам, ключевым вопросом остается обеспечение информированности граждан о возможности отказа от участия в системе и наличие выбора. Автоматическое подключение к ИПК по ст. 158 не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица путем подачи соответствующего заявления об отмене автоматической подписки, утверждает адвокат бюро «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россиян хотят автоматически подключать к выплате взносов с зарплат в негосударственный пенсионный фонд, а для отказа будет необходимо написать заявление.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)