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Могилевчанин продавал чужие квартиры - и незаконно заработал 100 тысяч рублей
Незаконный доход в сумме 100 тыс. рублей получил 47-летний житель Могилева в результате продажи семи чужих квартир,
Как установила финансовая милиция города, фигурант не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Однако в течение нескольких лет он незаконно продавал недвижимость и присваивал себе солидную часть выручки от сделок.
Например, в 2011 году он взял у собственника квартиры доверенность и пообещал ему продать его недвижимость, взамен купить другую квартиру, с меньшей площадью, и доплатить 5 тыс. долларов. В итоге мужчина не получил обещанные деньги и лишился 2-комнатной квартиры в Могилеве.
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Мужчина арестован, на его имущество наложен арест.
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