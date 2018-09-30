Могилевчанин продавал чужие квартиры - и незаконно заработал 100 тысяч рублей

Незаконный доход в сумме 100 тыс. рублей получил 47-летний житель Могилева в результате продажи семи чужих квартир, сообщает «Беларусь 1». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Он арестован, на его имущество наложен арест.

Как установила финансовая милиция города, фигурант не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Однако в течение нескольких лет он незаконно продавал недвижимость и присваивал себе солидную часть выручки от сделок.

Например, в 2011 году он взял у собственника квартиры доверенность и пообещал ему продать его недвижимость, взамен купить другую квартиру, с меньшей площадью, и доплатить 5 тыс. долларов. В итоге мужчина не получил обещанные деньги и лишился 2-комнатной квартиры в Могилеве.