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Могилевчанин продавал чужие квартиры - и незаконно заработал 100 тысяч рублей

01.10.2018 17:04 — Разное | Tut.by  
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Незаконный доход в сумме 100 тыс. рублей получил 47-летний житель Могилева в результате продажи семи чужих квартир, сообщает «Беларусь 1». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Он арестован, на его имущество наложен арест.

Как установила финансовая милиция города, фигурант не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Однако в течение нескольких лет он незаконно продавал недвижимость и присваивал себе солидную часть выручки от сделок.

Например, в 2011 году он взял у собственника квартиры доверенность и пообещал ему продать его недвижимость, взамен купить другую квартиру, с меньшей площадью, и доплатить 5 тыс. долларов. В итоге мужчина не получил обещанные деньги и лишился 2-комнатной квартиры в Могилеве.

 
Теги: Могилев
 
 
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