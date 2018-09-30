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Русский фьюжн: деревянный сруб, выкрашенный в мятный цвет

01.10.2018 17:02 — Разное | Tut.by  
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Хозяйка соединила в своем доме любовь к Провансу с интересом к русской старине. Получился стиль, который она сама назвала «русский фьюжн». Кроме супружеской пары в доме поселились три кота и три собаки, в разное время подобранные хозяевами на улице.



О проекте Houzz
Место: дом под Рузой
Размер: 230 кв. м
Кто здесь живет: Ирина и Сергей Осиповы, 3 кота и 3 собаки
Как давно живут: 2 года
Автор проекта: интерьер — Ирина Осипова, дом — пилотный проект фирмы Сергея Осипова, архитектор Сергей Денисов
Фото: Юрий Гришко


Жить в собственном деревянном доме было мечтой Сергея. Тем более что он сам — глава строительной компании, а его детство прошло в столетнем бревенчатом доме на Урале. Пилотный проект дома, который должен был стать типовым проектом компании, он решил опробовать на себе.

Бревенчатый дом поставили на ленточный фундамент, дали ему выстояться год и только после этого приступили к работе над интерьерами.

Снаружи фасады выкрасили в мятный цвет. Высоту оконных проемов по желанию хозяйки увеличили относительно проектных размеров.


Лестница расположена прямо напротив входной двери. Справа от двери есть гардеробная и кладовая комнаты. Слева — большое зеркало в раме из старинного наличника.


«Мы случайно познакомились с человеком, который занимается поиском старинных предметов: наличников, шкафов, деревянных досок, полов. Он нас заразил этой любовью к старине», — рассказывает хозяйка.

Зеркало для прихожей нашлось в одном из магазинов паркета Санкт-Петербурга: «Там был закуток с предметами русской старины. Это была любовь с первого взгляда. На тот момент в доме не было даже окон, и зеркало практически полтора года хранилось на складе», — вспоминает Ирина.

В этом же магазине владельцы дома нашли инженерную дубовую доску, которой выложили пол второго этажа. Половой доске первого этажа около ста лет — на фото виден ее естественный цвет, чуть затонированный воском.


В кухне-гостиной два ярких акцента — камин в зоне отдыха и кухня на фоне бледно-зеленых стен. У камина — большой кожаный диван и ковер.

«Мы привезли ковер вместо магнита — на память из путешествия по Марокко, — шутит Ирина. — Когда занимались отделкой комнаты, пришлось ориентироваться на него: подбирали цвет штор, дивана. Изначально хотели поставить фиолетовый диван, но из-за ковра пришлось отказаться от этой идеи».

Буфет, стоящий между дверями в гостевой санузел и кладовую, — еще один раритет. Хозяйка реставрировала его вместе с папой: «Это его хобби, у него золотые руки. Вместе мы полностью разобрали шкаф, почистили, восстановили часть элементов, заново покрасили, заменили стекла, ручки, замок. Верхний — оригинальный, а вот нижний приехал из Франции».


Фасад камина украсили плиткой из Ярославля, репликой старинных русских изразцов. Боковые стенки и фасад над каминной полкой отделали старинной амбарной доской. Обрамление выполнено из дуба и перекликается со ступеньками лестницы и плинтусами. Над камином повесили выпуклое состаренное зеркало.


Кухню хозяйка покрасила самостоятельно: в красный — часть шкафов у мойки, в зеленый — остров кухни с барной стойкой. «Хотелось, чтобы кухня имела деревенский вид, будто она годами собиралась семьей. Такого же эффекта мы добивались и от самого интерьера. Словно все вещи не новые, а накоплены поколениями, жившими в этом доме».

На карнизе кухни — суксунские самовары. «Считается, что родина самоваров Тула, на самом деле это город Суксун. Родственники мужа — с Урала, это их подарки», — рассказывает Ирина. Антикварные чайники куплены в поездках по Копенгагену, Марокко и Италии. Тарелки, украсившие открытую часть шкафа справа над мойкой, тоже привезены из разных путешествий.


Фото: Houzz.ru


За кухней-гостиной — дверь в кабинет хозяйки.


Гостевая спальня, по словам Ирины, «комната для вдохновения». Там прохладно даже в жаркий летний день, так как окна выходят на север. Весь текстиль выполнен на заказ. Подушка — ручной вышивки хозяйки. Кушетка раскладывается в полноценное спальное место. Над ней Ирина закрепила пять образцов естественного старения доски — те самые образцы, по которым они с мужем выбирали отделку дома.




В гостевом санузле роль тумбы под умывальником досталась станине винтажной швейной машинки Pfaff.



Раковину, настоящий медный таз, купили в Египте, станину заказали через интернет. Зеркало над умывальником хозяйка сделала сама: на основу из фанеры наклеила готовую мелкую зеркальную плитку с фацетом, окружила узором из изразцов и деревянной рамкой из старой амбарной доски. В завершение образа проводку в санузле сделали в стиле ретро. Пространство под раковиной и зону душевой отделали расписной плиткой испанского производства.

«Личная» ванная нежнее.


Больше об интерьере — на Houzz.ru

 
 
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