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Американец выиграл в лотерею миллион долларов. Помогло печенье с предсказанием

01.10.2018 17:02 — Разное | Tut.by  
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Любовь к китайской кухне принесла американцу миллионный выигрыш в лотерею. Об этом сообщил информационный портал Inside Edition.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ронни Мартин (Ronnie Martin) из города Лонг-Понд, штат Пенсильвания, каждый день ездил на работу в Нью-Джерси, регулярно заезжал по пути на заправку и покупал там лотерейные билеты. Мужчина всегда тщательно следил, чтобы их номера совпадали с числами, что когда-то выпали ему в китайском печенье с предсказанием.

На следующий день он приехал на заправку проверить билеты, но на экране сканера вместо суммы выигрыша высветилось сообщение: «Обратитесь к сотруднику». Мартин обратился за помощью к продавцу по имени Гарри, который уже знал выигрышную комбинацию и помнил, на какие числа всегда ставил завсегдатай Мартин. Помощник тут же поздравил посетителя с миллионным кушем.

Мартин не поверил продавцу и попросил просканировать билет. После долгих уговоров он все же выполнил просьбу покупателя и доказал, что выигрыш американца составил миллион долларов.

Сартин и его жена планируют направить эти деньги на погашение кредита на дом и оплату счетов, а оставшиеся средства отложить на будущее.

 
 
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Мужчина планирует потратить деньги на погашение кредита на дом и оплату счетов, а оставшиеся средства отложить на будущее.
 
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