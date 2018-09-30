В Минске с сегодняшнего дня по ночам - сухой закон

А именно после 23 часов и до 7 утра спиртное можно будет купить только в барах, кафе и ресторанах и на розлив. Таково решение Мингорисполкома.





Мера касается и слабоалкогольных напитков. Запрет вводится на год. Причина - пропаганда здорового образа жизни.