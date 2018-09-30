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В Минске с сегодняшнего дня по ночам - сухой закон
В Минске с 1 октября ограничена продажа алкоголя в ночное время.
А именно после 23 часов и до 7 утра спиртное можно будет купить только в барах, кафе и ресторанах и на розлив. Таково решение Мингорисполкома.
Мера касается и слабоалкогольных напитков. Запрет вводится на год. Причина - пропаганда здорового образа жизни.
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В Минске с 1 октября ограничена продажа алкоголя в ночное время.
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